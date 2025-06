330 Posti di Lavoro: a Massa-Carrara si assumono camerieri, meccanici, impiegati e altre mansioni

Ottime opportunità a Massa-Carrara, ma anche a Lucca e a La Spezia: ecco la lista completa delle figure più ricercate nel mese di giugno.

Come annunciato recentemente anche dai TG nazionali, nel 2025 il tasso di disoccupazione in Italia sta subendo una flessione, rientrando entro livelli accettabili dopo i dati scoraggianti registrati durante la parentesi pandemica.

Il mercato del lavoro si sta evolvendo rapidamente, ed è guidato dall’innovazione tecnologica, dalla transizione verde – nonostante il parziale dietrofront del Governo – e dal comparto turistico; le professioni più ricercate, in effetti, riflettono proprio queste tendenze, con una forte domanda di competenze digitali specialmente nella tecnologia, nella sanità e nella green economy.

Figure come gli ingegneri dell’IA, gli specialisti in machine learning e i data scientist sono tra le più richieste, grazie alla necessità di sviluppare nuove soluzioni in ambiti assistenziali, manifatturieri e della finanza.

Unioncamere prevede inoltre che i green jobs copriranno in breve tempo tra i 3,5 e i 3,8 milioni di posti entro l’anno in corso, con ruoli legati al risparmio energetico e all’economia circolare. Vediamo nel dettaglio il ricco assortimento di proposte che riguardano l’area di Massa-Carrara.

Boom di assunzioni a Massa-Carrara

Nella provincia di Massa-Carrara, i Centri per l’Impiego segnalano numerose opportunità per contratti a tempo determinato e indeterminato, con particolare richiesta di consulenti finanziari/assicurativi e agenti di vendita nel settore antincendio e sicurezza.

Il fiorente turismo locale, inoltre, favorisce le assunzioni stagionali di cuochi e camerieri, ma anche di personale ai piani negli alberghi e nelle strutture ricettive. Il gap tra domanda e offerta, tuttavia, persiste: le aziende faticano a trovare profili tecnici specializzati, come idraulici ed elettricisti, a causa della scarsa formazione locale. I dati Excelsior di Unioncamere per Massa-Carrara, infine, evidenziano una crescente domanda di tecnici e ingegneri, ma anche di figure non qualificate nel settore terziario. In conclusione, l’offerta di lavoro sul territorio appare piuttosto eterogenea, ma per chi è alla ricerca di un nuovo impiego è cruciale puntare tutto sull’aggiornamento continuo delle proprie competenze e sull’elasticità in modo da conservare competitività e attitudine al cambiamento, skills oramai cruciali in ogni settore.

Le professioni più ricercate a Massa-Carrara

Di seguito, un breve elenco dei lavori più richiesti, non solo per l’area di Massa-Carrara, ma anche a Lucca e nella vicina La Spezia.

Le professioni attualmente più in voga includono meccanici e magazzinieri, ma anche impiegati, educatori e camerieri, senza dimenticare i professionisti della salute, ovvero operatori socio-sanitari ed infermieri. Per ricercare la posizione desiderata è sufficiente consultare il sito lavoro.regione.toscana.it, inserire la zona di riferimento e il tipo di contratto cui si ambisce: il portale incrocerà i dati e in pochi secondi fornirà la lista completa delle posizioni disponibili.