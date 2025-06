ULTIM’ORA GOVERNO – Approvata “sanatoria condom”: Meloni “pronti 12.000€ per chi non li usa” | Un anno di stipendio gratis

Arriva un nuovo contributo economico rivolto a milioni di famiglie italiani: ecco tutti i requisiti necessari per usufruirne.

Per milioni di cittadini sarebbe un sogno riuscire a ricevere da un giorno all’altro oltre dieci mila euro. E no, stavolta non stiamo parlando di vincite alla lotteria. Questa somma però potrebbe finire presto nel conto corrente di molte persone, grazie alla nuova manovra approvata dal governo.

Infatti, alle famiglie italiane spetterà un contributo economico, volto a coprire le spese sostenute nel corso dell’anno corrente. La norma, nello specifico, si rivolge a tutti coloro che si apprestano ad avere un bambino oppure ai neogenitori che ne hanno accolto uno nei primi mesi del 2025.

Ci stiamo riferendo al Bonus nuovi nati, che permette di ottenere fino a 12500 euro per il primo anno di vita del proprio figlio. Questa cifra include una serie di iniziative mirate per l’appunto ad alleggerire il grande peso finanziario delle famiglie.

Bonus nuovi nati: chi può riceverlo

Il contributo più alto è rappresentato dall’Assegno Unico Universale, che può arrivare fino a 5.474,40 euro l’anno per figlio. Il valore del suddetto viene calcolato in base all’ISEE famigliare: si parte da una somma di 201 euro mensili con un ISEE pari o inferiore a 17.227,33 euro.

La cifra però aumenta del 50% durante il primo anno di vita del bambino, raggiungendo 301,50 euro al mese. Nel caso entrambi i genitori abbiano un’occupazione, si sale a 409,20 euro, mentre con figli disabili si riceve un contributo aggiuntivo di 120,60 euro mensili. Per quanto riguarda la richiesta del Bonus, ci si può recare in qualsiasi momento sul sito ufficiale dell’INPS e seguire le indicazioni presenti. In alternativa è disponibile il contact center.

Assegni legati al Bonus nuovi nati

Il Bonus nuovi nati Bonus prevede anche un contributo per coprire le spese dell’asilo nido, ragion per cui ne possono usufruire le famiglia con bambini nati dal primo gennaio 2024, sebbene la somma vari in base all’ISEE: 3.600 euro con un ISEE fino a 25 mila euro, 3.100 euro con un ISEE tra 25.001 e 40 mila euro, infine 1.500 euro per un ISEE superiore ai 40 mila euro.

Le madri disoccupate o quelle che non sono coperte da un’assicutazione, potranno invece beneficiare dell’Assegno di maternità. Il contributo mensile corrisponde a 407,40 euro al mese per 5 mesi, ma è necessario disporre di un ISEE inferiore a 20.382,90 euro.