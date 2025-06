APPROVA GIORGETTI – Sbloccato il bonus alimentare: 3400€ da spendere subito al supermercato | Non ci sono limiti ISEE

Altroconsumo ha pubblicato la classifica dei supermercati più convenienti d’Italia: ecco chi a sorpresa è entrato nella top 10.

Con alcuni cambiamenti nella propria routine, una famiglia può arrivare a risparmiare più di 4 mila euro al supermercato. Come sappiamo, il rincaro dei prezzi di beni e servizi non hanno di certo aiutato le famiglie a sostenere le varie spese domestiche, soprattutto quelle che di trovano in difficoltà.

Una delle prime azioni che si possono intraprendere per sborsare meno nel corso dell’anno è legata alla scelta del supermercato. Nel Bel Paese ci sono decine e decine di catene, inclusi i discount, che vengono scelti regolarmente da milioni di italiani.

A questo proposito è arrivato in soccorso Altroconsumo, che si è recentemente occupato di analizzare i vari punti vendita, individuando i più convenienti, alcuni dei quali potrebbero davvero sorprendere. Ma scopriamo insieme la classifica.

I supermercati più economici secondo Altroconsumo

Nessuno di noi può fare a meno di recarsi con una certa regolarità al supermercato per acquistare il cibo che verrà poi consumato nei giorni a seguire. Una ragione in più dunque per provare a spendere meno ogniqualvolta si arriva alla cassa, senza però togliere nulla alla qualità dei prodotti.

Secondo voi, il supermercato dove siete soliti andare è incluso nella lista dei più economici? Come accennato in precedenza, ci sono innumerevoli catene presenti sul territorio italiano, ma solo alcune vengono considerate qualitativamente e finanziariamente le migliori.

La classifica tanto attesa: si possono risparmiare migliaia di euro all’anno

L’indagine portata avanti da Altroconsumo ha preso in esame 1.140 punti vendita sparsi in 65 città diverse, e 1,4 milioni di prezzi rilevati per 126 categorie di prodotti. Analizzando centinaia di migliaia di scontrini raccolti nelle varie regioni italiane, la nota organizzazione di consumatori ha avuto modo di mettere insieme una classifica dei supermercati più convenienti.

Al decimo posto si è posizionato Interspar, preceduto da Esselunga ed Esselunga Superstore. In settima posizione c’è Todis, mentre salendo troviamo Penny Market, MD e In’s. Il terzo gradino del podio appartiene invece ad Aldi, mentre al secondo posto è arrivato Eurospin. Il vincitore però è Lidl, che batte a mani basse la concorrenza. Secondo questa ricerca, una famiglia che si reca a fare la spesa in uno dei punti vendita della catena tedesca, può risparmiare fino a 3.400 euro all’anno rispetto agli 9.128 euro che spende in media