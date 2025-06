URGENTE BANCA D’ITALIA – “Tutte da riconsegnare allo sportello, svuotatevi il conto”: banconote da 20 e 50€ fuori corso | I numeri di serie

A breve milioni di vecchie banconote lasceranno posto a quelle di nuova generazione: ecco tutte le novità che saranno implementate.

Dall’introduzione dell’Euro, avvenuta ormai quasi venticinque anni fa, sono cambiate molte cose da un punto di vista monetario. Da quando gli italiani sono stati costretti a dire addio alla vecchia lira, si è assistito innanzitutto ad un incremento sostanziale dei prezzi di beni di prima necessità, che ha provocato un peggioramento della situazione economica di milioni di italiani.

A parte le problematiche più serie, tutti si sono dovuti abituare a maneggiare le nuove banconote, e a comprenderne il reale valore. Oggigiorno le più utilizzate sono indubbiamente quelle da 20 e da 50 euro, complice la loro reperibilità rispetto a banconote di valore più elevato.

Nel corso degli anni l’Unione Europea ha implementato varie norme per preservare la sicurezza dei consumatori, soprattutto in termini digitali, e lo ha fatto incentivando per esempio l’utilizzo di strumenti di pagamento alternativi. A questo proposito la BCE ha pensato di rivisitare il design di alcune banconote.

Le banconote da 20 e 50 euro: tutte le novità

Grazie all’evoluzione della tecnologia e alla moltiplicazione dei servizi digitali, l’uso del contante ha subito un netto rallentamento. Questa tendenza avrebbe creato il contesto ideale per una trasformazione del suddetto anche a livello simbolico.

La Banca centrale europea ha infatti messo insieme un gruppo di specialisti e cittadini per la scelta dei temi che verranno inseriti nel design delle nuove banconote, che secondo quanto dichiarato, verranno introdotte a partire dal 2026.

Il nuovo design è pronto per essere lanciato

Le tematiche selezionate sono state: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, simboli di resilienza attraverso la diversità. Sul fronte delle banconote dunque saranno presenti personaggi emblematici, come Marie Curie, affiancati da luoghi e attività culturali di grande impatto. Per quanto riguarda la tematica naturalistica, si cercherà di trasmettere l’immensa biodiversità europea, tramite l’inserimento di uccelli e fiumi che uniscono il paesaggio naturale del continente.

A questo proposito la BCE aprirà un concorso dedicato ad artisti e grafici di tutta l’Unione europea. I partecipanti proporranno concetti visivi che saranno valutati sia da una giuria specializzata che dal voto del pubblico. In questo modo, il futuro aspetto delle banconote sarà deciso sia dall’esperienza che dalle preferenze dei cittadini europei. Esse sostituiranno gradualmente i vecchi disegni, segnando una nuova tappa nella storia della moneta unica.