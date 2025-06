Università del Tempo Libero: ricco programma accompagna la fine dei corsi | Date e appuntamenti

A settembre si aprirà il nuovo anno accademico 2025/2026 dell’Università del Tempo Libero; l’ultimo appuntamento stagionale è invece fissato per il 12 giugno.

L’Università del Tempo Libero di Carrara si riconferma ancora una volta come un punto di riferimento per la comunità locale, a fissa al prossimo settembre la raccolta delle iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026.

Fondata nel 1988, l’U.T.L. “Claudia Bagnoni” è un’iniziativa promossa dal Comune di Carrara, e si pone l’obiettivo di favorire l’accrescimento artistico e culturale dei propri iscritti, promuovendo inoltre la socializzazione e lo sviluppo di nuovi interessi tramite un utilizzo qualificato del rispettivo tempo libero.

L’Università del Tempo Libero è rivolta a persone di tutte le età e non richiede titoli di studio per l’ammissione; la quota di iscrizione per l’anno in corso era di 150 euro, e permetteva ai partecipanti di frequentare fino a 5 corsi annuali.

L’ultimo appuntamento primaverile è fissato per giovedì 12 giugno 2025 e avrà luogo presso il cortile della scuola elementare “Gentili”, che ospiterà l’esibizione del corso di danza. Ecco la lista di attività previste per il prossimo anno accademico e come richiedere la propria iscrizione.

Le attività dell’Università del Tempo Libero

Le iniziative proposte dall’Università “Claudia Bagnoni” spaziano tra ambiti culturali, artistici, linguistici, espressivi e persino motori. I corsi includono inoltre il perfezionamento della lingua italiana e l’insegnamento dell’inglese e del francese, ma esplorano anche materie come filosofia, storia dell’arte, psicologia, informatica, pittura e ceramica. Vengono infine proposte esercitazioni corali, sessioni di teatro, attività fisica adattata e ballo.

Le lezioni si tengono in diverse sedi, come la biblioteca civica “Lodovici” e la palestra della scuola elementare “Gentili” di Fossola, con conferenze tematiche basate sugli interessi degli iscritti. L’U.T.L. “Claudia Bagnoni” resta uno dei pilastri della comunità carrarese e, dopo una pausa di due anni, è pronta a rilanciare il proprio prestigio e il suo valore sociale e aggregativo. Nel prossimo anno accademico si prevede infatti una partecipazione eterogenea e trasversale, dai ragazzi alla terza età.

Come effettuare l’iscrizione

Per il nuovo anno accademico 2025/2026, le iscrizioni apriranno il prossimo settembre esclusivamente tramite il portale SIMEAL, raggiungibile al sito carrara.simeal.it, utilizzando lo SPID oppure altre credenziali elettroniche.

L’offerta didattica continuerà ad essere ricca e variegata, con corsi analoghi a quelli attuali e possibili novità, in base alle preferenze dei partecipanti e alle richieste degli utenti. Per ulteriori informazioni circa il tesseramento e la quota di iscrizione, vi segnaliamo il numero del Settore Cultura di Carrara: 0585 641347.