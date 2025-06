CONFERMATO INPS – O la pensione o la patente: dopo i 65 è definitivo | Sospesa di default dal primo cedolino

Novità INPS, o la pensione o la patente: ecco quali sono le modifiche sostanziali dell’ultimo periodo: tutti i dettagli

Negli anni, grazie ad un progresso tecnologico davvero avanzato e all’intervento del Governo in moltissime parti della nostra vita quotidiana, abbiamo assistito ad una modifica sostanziale del processo dedicato ai contribuenti e ai cittadini grazie all’intervento dell’INPS. Oggi, però, le cose stanno per cambiare soprattutto per chi ha compiuto 65 anni: andiamo a vedere insieme nel corso di questo articolo, quali sono le cose che potrebbe svoltarti la vita.

La pensione è sempre più vicina per coloro che hanno compiuto 65 anni, ma non per questo la loro vita si ferma; possono finalmente godersi di più la famiglia, dopo tantissimi anni di sacrifico e dedizione al mondo lavorativo. Non è cosa semplice, visto le regole e le novità che riguardano le pensioni soprattutto per via dell’età e di molto altro ancora.

Non è ancora chiaro a tutti cosa potrebbe cambiare nell’ultimo tempo soprattutto per via dei cambiamenti che sono messi in moto dal Governo Meloni circa questo tema delle pensioni ma soprattutto che riguarda una fascia specifica di cittadini che abbiano compiuto i 65 anni.

Andiamo a vedere insieme quali sono le nuove regole che possono svoltare o cambiare sempre la tua vita: i dettagli e le curiosità della vicenda.

INPS, ecco cosa sta cambiando negli ultimi tempi: tutti i dettagli

Circa la patente di guida, alcuni veicoli come spesso abbiamo accennato, possono essere guidati fino ad una soglia minima ossia quella dei 68 anni, cui non è possibile avere il rinnovo. Questa soglia è stata innalzata rispetto al passato, quando era fissato a 65 anni con l’obbligo del rinnovo annuale obbligatorio. Prima di spiegarvi bene facciamo una precisazione: la patente A è rilasciata per la guida di motociclette, mentre la categoria B è valida per la guida di automobili e ciclomotori fino a 125 cc. La D, invece, è necessaria per la conduzione di autobus e pullman e la C per gli autocarri.

Le patenti di guida di categoria A e B possono essere rinnovate senza limiti di età, mentre quelle C e D sono soggette a restrizioni legate all’età, stabilite dall’articolo 115 del Codice della Strada. La stessa regola si applica anche ad autobus, autocarri, autosnodati e autoarticolati utilizzati per il trasporto di persone.

Cosa fare se la patente è scaduta da oltre 3 anni

Se la patente è scaduta da più di 3 anni, la procedura cambia e vuole alcuni passaggi fondamentali: il conducente è chiamato ad affrontare una serie di procedure aggiuntive.

Oltre alla visita medica, deve superare un esame teorico e quindi una prova pratica.