UFFICIALE FERROVIE – Biglietti alta velocità a 8€ in prima classe, presenta la carta d’identità e lo sconto è automatico | Addio aereo

Se ti piace viaggiare non puoi perdere l’offerta del momento sui biglietti del treno: ecco di che si tratta, tutti i dettagli

Molto spesso viaggiare è diventato il sogno di moltissimi che, però. visto il rincaro dei prezzi, subiscono davvero una delusione nel guardare i vari prezzi dei mezzi. In questo articolo, però, in occasione dell’estate che è quasi arrivata, ti daremo qualche informazione in più circa alcune offerte previste per chi preferisce viaggiare in treno: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità a riguardo.

Negli anni, il mondo dei viaggi è diventato clamorosamente interessante per moltissimi di voi che preferiscono viaggiare spesso ma in diversi luoghi soprattutto scoprendo la bellezza dell’Italia che ha tanto da offrire, da raccontare e da scoprire se solo lo si volesse.

Per chi preferisce non allontanarsi troppo da casa o perlomeno rimanendo in Italia, esistono dei posti davvero meravigliosi che puoi scoprire direttamente in treno con delle offerte mai viste prima ad ora ad una certa categoria di individui.

Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta, cosa riguarda tale offerta e tutte le curiosità del momento.

Offerte treno dedicate a te: ecco di che si tratta

Se ami viaggiare in treno perché ti fa sentire sicura e rilassata e ti permette di scoprire posti mai visti prima, allora sei nel posto giusto. Proprio in questo paragrafo ti faremo scoprire le offerte previste da Italo Treno, una compagnia low cost che ti permette di viaggiare spendendo davvero poco. Tra queste offerte, Italia Treno ha pensato in particolare ad una fascia di persone in particolare: parliamo degli Over 60.

Se hai più di 60 anni, quindi, puoi viaggiare in prima business o in ambiente Smart con uno sconto che valido fino al 60%. Tra questi, infatti, vi sono delle offerte veramente speciali che riguardano diverse tratte e una in particolare ossia Brescia Milano. E’ bene dirvi, però, che l’offerta non è rimborsabile ed è possibile acquistare l’offerta su tutti i canali fino a 72 ore prima dalla partenza in treno. L’offerta permette di accumulare punti Italo Più e bisogna aggiungere che questa offerta è applicabile solo per l’acquisto di un titolo di trasporto treno ITALO AV e/o treno ITALO AV + bus ITABUS.

Il prezzo

I prezzi d questi biglietti possono aggirarsi dagli 8 euro a 15 euro, uno sconto incredibile.

Il personale di bordo potrebbe riservarsi il diritto di chiederti un documento di riconoscimento.