Posto di blocco – TIME OUT: proibito da un mese, il codice V non corrisponde | Multone da 1600€, te lo ricordi a vita

Attenzione a questo oggetto che non puoi utilizzarlo d’estate: la multa non te la leva nessuno, ecco i dettagli

Molto spesso il nostro Codice della strada risulta essere molto severo e, proprio per questo vi sono delle norme che lasciano senza parole moltissimi di voi. Se non esiste a conoscenza di tali norme, ovviamente il posto di blocco non aspetta altro che multarvi. Per evitare che questo avvenga, in questo articolo approfondiamo un discorso che ti potrebbe tornare utile in caso di problemi futuri: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Nel corso dell’ultimo anno, il Codice della strada ha subito dei cambiamenti sostanziali tali da rendere tutto più severo soprattutto per quanto riguarda il limite della velocità, il test della droga e dell’alcool. Infatti, le multe sono divenute molto più severe proprio per evitare incidenti sulla strada che, negli anni, hanno causato molti morti.

Per quanto riguarda le gomme, vi sono degli obblighi da rispettare sia in inverno che in estate di cui non si è sempre a conoscenza e, durante un posto di blocco, questo può farvi avere multe molto salate.

Andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

La domanda che sorge spontanea a moltissimi dei nostri lettori è il fatto che ci si chiede se l’uso delle gomme invernali vada bene anche per quelle estive. Se si parla di pneumatici invernali M+S nei mesi estivi, solo le auto con pneumatici invernali M+S con codici di velocità inferiori a quelli indicati sulla carta di circolazione sono a rischi.

Infatti, secondo le norme da conoscere, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che non vi sono restrizioni temporali sull’uso di pneumatici invernali consentiti e che, quindi, possono essere usati nei mesi invernali durante tutti i mesi dell’anno solare. Invece, durante il periodo in cui è obbligatorio viaggiare con catene a bordo, questo lo si deve fare per evitare di incorrere in una sanzione. Nel gennaio 2014 l Ministero delle Infrasttutture e Trasporti ha esteso di un mese la data del 15 aprile per facilitare la sostituzione degli pneumatici invernali.

Caso particolare

Se ci troviamo di fronte ad un caso particolare come un’auto sono prescritti pneumatici quattro stagioni M+S con codice velocità H (210 km\h) ma ne sono stati montati invece con codice V (240 km\h), in questo caso il riferimento non deve essere in questo caso lo pneumatico estivo che è superato del V.

Diverso sarebbe stato il caso di pneumatici inferiori alla media.