AGENZIA DELLE ENTRATE – POSIZIONI URGENTI a tempo indeterminato, assumono per ordine di arrivo | Basta la scuola dell’obbligo

L’Agenzia delle Entrate è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico: ecco tutti i dettagli per presentare la domanda.

L’Agenzia delle Entrate è pronta per allargare il suo personale, tramite l’assunzione di nuove risorse che entreranno a tutti gli effetti nel personale. Nello specifico, sono stati messi a disposizione 7 posti per Operatore Addetto all’Archivio (Categorie Protette).

Una grande occasione dunque da non farsi assolutamente sfuggire. Coloro che verranno selezionati otterranno un contratto a tempo indeterminato e verranno mandati a prestare servizio presso la sede della Direzione Regionale della Campania.

E’ necessario aggiungere che questa iniziativa è rivolta agli individui che presentano una disabilità ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999 e del D.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000, art. 1 comma 1. Ma attenzione, per presentare la domanda è fondamentale essere in possesso di specifici requisiti.

Requisiti necessari per l’assunzione

Per essere idonei e accedere così alla selezione, bisogna disporre della cittadinanza italiana o quella di uno stato membro dell’Unione Europea (se non si è cittadini italiani, è fondamentale godere dei diritti civili e politici nel paese di origine). Considerata la natura dei posti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, i candidati devono essere iscritti come disabili presso il Collocamento Mirato della Provincia di Napoli, sebbene debbano vantare una idoneità fisica all’impiego per il quale presentano la domanda.

Inoltre, è necessario essere maggiorenni e possedere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Per quanto riguarda i titoli di studio, si deve almeno aver conseguito la licenza media o aver ottenuto la certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico. Non sono ammessi invece i candidati che presentano condanne o procedimenti penali in corso, né tantomeno coloro che sono stati licenziati da un lavoro legato alla pubblica amministrazione.

Presentazione della domanda e selezione

Le persone interessate e aventi i requisiti sopracitati devono inoltrare la domanda per via telematica al seguente portale: https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx. (si entra tramite le credenziali SPID). La presentazione della suddetta è possibile a partire dalle ore 9 del 21 luglio fino alle ore 17 del 25 luglio 2025.

Per quanto riguarda la selezione vera e propria, i candidati dovranno affrontare una prova pratica e una prova orale. La prima consisterà nell’impostazione e nella scrittura di un documento Word ed Excel (e la loro stampa), così come nella creazione di una nuova cartella sul desktop. La seconda prova rappresenta invece un colloquio, che verterà sulla conoscenza dei seguenti argomenti: organizzazione e funzioni dell’Agenzia delle Entrate e contenuti del Codice di comportamento del personale.