RICHIAMO URGENTE – Ritirate 17 milioni di unità: aria condizionata buca polmoni | Il colosso fa fuori i suoi split dal mercato

Sono stati richiamati quasi 2 milioni di condizionatori per difetti al drenaggio che possono causare problemi di salute - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Un numero significativo di condizionatori sono stati richiamati a causa di possibili conseguenze che possono creare sulla salute.

Se fino a qualche anno fa erano considerati un lusso, ora i condizionatori sono presenti nella maggior parte delle abitazioni italiane, complice la loro comodità ed economicità. Nel tempo infatti i prezzi di questi apparecchi sono diminuiti, grazie ad una domanda sempre più crescente.

Ormai infatti molte persone non possono più farne a meno. Del resto, ci permettono di rimanere al fresco durante le giornate estive più afose, e se si ha a che fare con modelli inverter, ci si può anche riscaldare nei periodi più freddi dell’anno.

Il problema è che potreste essere in possesso di un condizionatore difettoso. L’annuncio, arrivato poche ore fa dalla commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo, ha deciso di richiamare quasi 2 milioni di dispositivi a seguito della loro pericolosità per la salute.

Un richiamo inaspettato: la causa

I condizionatori d’aria soggetti a richiamo presentano difetti che possono causare l’accumulo di acqua e, di conseguenza, la formazione di muffa. Questo perché al loro interno è presente un drenaggio inadeguato che porta l’acqua ad accumularsi all’interno degli apparecchi.

L’annuncio della commissione è avvenuto dopo che centinaia di consumatori hanno segnalato questa condizione, e alcuni di loro hanno riportato sintomi che includono starnuti, mal di gola, tosse e infezioni respiratorie. I dispositivi in questione sono modelli da finestra prodotti da Midea e vengono venduti principalmente negli Stati Uniti e in Canada con vari marchi.

I condizionatori coinvolti

I condizionatori interessati, distribuiti tra marzo 2020 e maggio 2025, sono stati venduti presso i principali rivenditori, tra cui Amazon, una della piattaforme di e-commerce più utilizzata al mondo. Le autorità hanno raccomandato di interrompere immediatamente l’uso e di controllare il sito web di Midea per verificare se il prodotto è presente nell’elenco.

L’azienda ha offerto una soluzione ai consumatori coinvolti tra cui la possibilità di richiedere un kit di riparazione gratuito o un rimborso parziale in base alla data di acquisto. In ogni caso, l’azienda produttrice ha messo a disposizione una linea diretta (888-345-0256) per le richieste di informazioni, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00.