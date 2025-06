CONFERMATO ECOBOLLO – Scatta l’obbligo più infame: meno inquini e più paghi | Fregati tutti con la storia delle basse emissioni

Attenzione al bollo auto elettriche e ibride, tutti i dettagli e le curiosità del momento: meno inquini e più paghi

Molto spesso i nostri lettori sono sempre interessati alle novità che riguardano il bollo auto ma anche gli obblighi che scattano se inquini l’ambiente. Andiamo a vedere nel corso di questo articolo tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza e possono salvarti la vita e il tuo portafoglio.

Il mondo corre veloce e, anche i progressi tecnologici che riguardano l’ambiente circostante può creare nuovi mezzi di comunicazione che possono fare la differenza. Negli anni, infatti, abbiamo trovato una forte modifica sui mezzi di trasporto in quanto si sono evoluti proprio per far fronte alla novità che ha suggestionato un po’ tutti: le auto elettriche e quelle ibride.

Il rispetto dell’ambiente è diventato il punto di forza del momento visto le lotte che sono state fatte negli anni. Proprio per questo, anche se questo genere di macchine non sono ancora ben sviluppate, abbiamo assistito ad una sorta di cambiamento che potrebbe portare negli anni l’addio all’auto classica per far si che tutto venga sostituito ad auto elettriche e ibride.

Nel prossimo paragrafo, però, vi parleremo di una cosa importantissima che riguarda l’inquinamento dell’ambiente ed un eventuale tassa chiamata meglio come bollo che potrebbe far la differenza e che devi assolutamente conoscere.

Andiamo a vedere insieme quali sono i dettagli e le curiosità della vicenda e a cosa devi fare particolare attenzione.

Bollo auto elettriche, cosa sta cambiando in questo momento storico

Proprio come vi abbiamo spiegato, le auto elettriche e ibride hanno subito un costante aumento nel corso degli anni dalla loro introduzione si intende. Questo tipo di auto, come abbiamo già accennato, hanno l’obiettivo di inquinare sempre meno l’ambiente, in quanto sono auto a basse emissioni che godono, nella maggior parte dei casi, dell’esenzione dal bollo. Attenzione, però, che l’agevolazione viene decisa dalle singole Regioni: qui parliamo della Lombardia.

Non tutti lo sanno ma l’esenzione permanente dal pagamento dell’imposta per le auto a propulsione elettrica, viene decisa dalle singole Regioni, anche se per le ibride bisogna distinguere due casi: quelle acquistate dall’anno 2023, purché immatricolate dal 1° gennaio 2021 e con esclusione di quelle a gasolio e quelle in cui vi è la riduzione del bollo del 50% per i primi 5 anni a favore delle auto fino a 100 kiloWatt a doppia alimentazione (benzina/elettrico, gpl/elettrico) immatricolate nuove di fabbrica.

Esenzione bollo in altre Regioni

Inoltre, abbiamo anche il Trentino Alto Adige, dove è prevista l’esenzione del bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione.

Per le ibride, si cambia a seconda della città; ad esempio a Bolzano si prevede una esenzione dal pagamento per 5 anni se la vettura ha emissioni di anidride carbonica non superiore ai 30 grammi per chilometro.