FOLLIA CONAD – Maxisconto Pensionati: alle casse con lo SPID e l’IVA si resetta in automatico | Validità per tutto il 2025

Se sei un pensionato, questo è il momento perfetto per fare la spesa dal Conad: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità

Negli anni, grazie ad un enorme progresso tecnologico abbiamo assistito ad un cambiamento della società moderna e del modo di ragionare dinnanzi all’organizzazione della spesa alimentare. Proprio per questo, oggi ci sono delle scontistiche attivate da molti supermercati ma in particolare, in questo articolo, ti parleremo del CONAD e della novità che lascia tutti interdetti dedicati ai pensionati: andiamo ad approfondire la questione nel corso del nostro articolo, dandovi tutti i dettagli e le curiosità dovute.

Grazie alla tecnologia, oggi si cerca di usare il meno possibile i soldi contanti ma non solo: per quanto riguarda la spesa alimentare ci si organizza in maniera minuziosa soprattutto guardando sempre le scontistiche di alcuni supermercati che possono fare la differenza, soprattutto in questo momento storico.

Infatti, ultimamente i nostri lettori fanno la spesa dove c’è convenienza e scontistica e Conad, rientra proprio tra questi supermercati che mettono al primo posto il consumatore con le sue idee. Nel prossimo paragrafo, infatti, abbiamo deciso di approfondire un’operazione che ha deciso di fare Conad proprio su una categoria di persone: i pensionati.

Andiamo a vedere di tutti gli sconti di cui potrai usufruire in questo periodo: i dettagli e le curiosità che siamo sicuri possano fare la differenza.

Conad, l’offerta che fa tremare i consumatori: ecco di che si tratta

La spesa alimentare è uno dei momenti più piacevoli da fare, soprattutto se si è ben organizzati e si vuole risparmiare. Per prima cosa, però, ti diciamo che per farlo devi avere ben chiare le idee circa quello che vuoi acquistare, magari appuntandotelo su un taccuino. Inoltre, sarebbe meglio andare a fare la spesa dopo aver pranzato o cenato così da non comprare troppe cose inutili.

Tonando al discorso Conad, p bene dirvi che se siete della categoria pensionati, questo supermercato ha pensato bene di premiarvi in quanto per tutto il 2025 avrete lo sconto del 10% su tutti i prodotti bassi e fissi. Ovviamente l’offerta vale il giovedì e devi aver compiuto il 65esimo anno di età.

Cosa ti serve per usufruire della promozione

Per usufruire della promozione ti serve la Carta Insieme/Conad Card e basta passare nel box informazioni presenre nei punti vendita per farti attivare in pochi e semplici mosse questa operazione.

Siamo sicuri che ti svolterà la vita ma anche il portafoglio!