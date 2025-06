CHIAVI AUTO, vietato lo smarrimento, “incentiva i furti”: il decreto sicurezza è tassativo | Te le restituiscono in caserma pagando 250€

Attenzione a smarrire le chiavi di quest’auto, rischi davvero grosso: ecco cosa potrebbe succedere, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso quando si va in vacanza o si preferisce viaggiare in aereo, si tende facilmente a noleggiare la macchina dall’aeroporto o da un centro noleggio lì vicino. Questo lo si fa per una questione di pratica, velocità e comodità. Quello che, però, vi diremo in questo articolo è quello che rischi se dovessi smarrire le chiavi di un auto a noleggio, quindi non di tua proprietà: tutti i dettagli e le curiosità che ti lasceranno a bocca aperta.

Alcuni lettori, sono sempre più interessati alle questioni legate punti di forza per la pianificazione delle nostre vacanze, e proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi dell’auto a noleggio e di tutto ciò che ne concerne la pratica. Oggi, infatti, le tecnologie sono aumentate e quindi si tende a fare una scelta in termini economici ma anche sostenibili.

Come abbiamo visto negli ultimi tempi, anche i centri di noleggio si sono adeguati alla nuova società moderna, offrendo al cliente magari un auto che rispecchiassee la sua politica di rispetto dell’ambiente con un auto sostenibile e green, se posseduta chiaramente.

La cosa che sorge spontanea a moltissimi dei nostri lettori è: ma se smarrisco chiavi o danneggio l’auto a noleggio cosa mi succede? Proprio per questo ci siamo noi a rispondere a tutte le domande sulla questione proprio nel prossimo paragrafo.

Auto a noleggio, ecco cosa succede se smarrisci le chiavi

Oltre avere diverse possibilità con l’auto a noleggio, come quella di viaggiare on the road dove ti trovi, quello che devi considerare è anche una moltitudine di regole da rispettare poiché si rischia di giocare con il fuoco e di rovinarti la vacanza in men di quel che non si dica.

Proprio per questo, abbiamo deciso di parlarti di un eventuale smarrimento ma anche di sinistro, rischi una bella multa che si aggira intorno ai 300 euro, IVA esente. Oltre chiaramente la tassa amministrativa che si aggira intorno ai 61 euro.

La sanzione

Se, invece, hai davvero smarrito o danneggiato le chiavi, la penale non è da meno del sinistro e si aggira intorno ai 250 euro. Inoltre, se il veicolo viene rubato e quindi non vengono ridate le chiavi, questo sarà considerato negligente.

I noleggiatori saranno responsabili di tutti i costi relativi al recupero, alla perdita d’uso e alla riparazione e non è affatto esaustivo l’elenco.