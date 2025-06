ESCLUSIVO MELONI: in arrivo bonus da 200 mila euro a fondo perduto, allega tutti questi documenti o sei fuori | Ti ci compri casa

Attenzione a questa novità del Governo Meloni e del bonus di 200 euro a fondo perduto: andiamo a vederci meglio

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di approfondire alcuni discorsi che fanno riferimento al punto di vista economico- finanziario puntando su quello che riguarda i nuovi Bonus a cui, da anni, sta lavorando per raggiungere un equilibrio che potesse portare sostegno a moltissime famiglie in difficoltà. In questo articolo approfondiremo quello che in molti sostengono sia un nuovo Bonus dove sono previsti 200 mila euro a fondo perduto: andiamo a capirci qualcosa in più.

Visto il progresso tecnologico e le nuove scoperte facenti parte di questo ambito, ultimamente i nostri carissimi lettori vogliono sapere come affrontare i rincari previsti dalla nostra società dovuta soprattutto alla guerra tra Russia e Ucraina e all’introduzione dei dazi prevista da Donald Trump.

Proprio per questo, adesso il Governo è al lavoro per favorire alcuni tipi di utenti con un nuovo Fondo Innovazione che lascia il segno per la sua solidità economica e che ti permette di ottenere fino ai 180.000 euro. Ma andiamo ad approfondire meglio la questione nel corso del prossimo paragrafo.

Ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e che possono svoltare la vita a chi ne ha davvero bisogno.

Bonus, ecco come funziona: tutti i dettagli e le curiosità

Per anni si è ritenuto che investire nell’agricoltura fosse la soluzione a moltissimi mali anche se può richiedere un impegno economico non indifferente. Ismea con il Fondo Innovazione riconosce un importante bonus agricoltura con contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 180.000 euro, dove è possibile chiedere l’accesso alle risorse dal 15 novembre 2024.

Questo fondo innovazione è valido per il triennio 2023-2025 e prevede un contributo a fondo perduto con importo a copertura fino al 100% per un importo massimo di 180.000 euro. Questo fondo, inoltre, è rivolto a PMI agricole, sia a giovani imprenditori agricoli sia ad altri soggetti, e l’erogazione del bonus avviene per l’acquisto di macchine e attrezzature innovative per l’agricoltura.

Fondo Ismea

La presentazione della domanda per questo Bonus può esser fatta dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. Dopo la preconvalida, viene inviato all’utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda.

Questa non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda. Nel caso di errori, è però possibile correggere , rimuovendo la domanda caricata per presentarne una nuova.