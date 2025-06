APPROVATO BCE – Banconote, approvato il giorno dello STOP: da questa data in poi spariranno i bancomat | Assalto agli sportelli ATM

La nuova proposta dell’Unione Europea divide l’opinione pubblica: i cittadini dovranno fare a meno della propria privacy.

Presto potremmo essere costretti a dire addio alle banconote, ancora utilizzate da milioni di cittadini europei, nonostante i pagamenti con carta siano incrementati notevolmente negli ultimi anni. Sarebbe questa per ora la proposta messa in piedi da Bruxelles.

La Banca Centrale Europea infatti è intenzionata ad aiutare i commercianti agevolando al tempo stesso le transazioni che vengono compiute ogni singolo giorno, dalle piccole a quelle più ingenti. E per farlo il noto istituto starebbe valutando l’introduzione dell’euro digitale.

Non si tratterebbe altro che di una moneta elettronica, con la quale si promette di semplificare la vita quotidiana dei consumatori. Tuttavia gli esperti avvertono di possibili conseguenze negative che il suo utilizzo può avere sulle banche e sugli stessi utenti.

L’euro digitale: cosa comporta la sua introduzione

Ci sono diversi aspetti positivi che deriverebbero dall’utilizzo della moneta elettronica. Uno di questi avvantaggerebbe tutti coloro che hanno un accesso limitato alle banche commerciali: le persone che vivono in comuni dove non sono presenti bancomat, tramite l’euro digitale non avrebbero alcun bisogno di ritirare il contante in quanto lo avrebbero sempre con sé.

Un altro aspetto a favore riguarderebbe le imprese e la loro possibilità di risparmiare, poiché attualmente quando si effettua un pagamento con la nostra carta nei vari esercizi commerciali, una parte dell’importo viene prelevata dalle banche a titolo di commissione. Con l’euro digitale, tutto andrebbe alle imprese.

Cosa si rischia con l’implementazione della moneta elettronica

A pagare le conseguenze più gravi di questa misura sarebbero le banche private, perché si assisterebbe ad un netto calo dei depositi considerato che con l’euro digitale i soldi dei consumatori sarebbero nella Banca centrale europea. Questo porterebbe gli istituti bancari a cambiare la loro politica in una più aggressiva.

Anche gli stessi cittadini perderebbero una parte importante della loro vita: la privacy. Con la moneta elettronica qualsiasi transazione verrebbe monitorata, anche se la BCE ha detto che la suddetta non sarà tracciabile. Inoltre ha aggiunto che questa misura avrebbe addirittura più privacy rispetto alle carte bancarie, poiché le banche sono autorizzate a fornire dati all’Agenzia delle Entrate se richiesto, a differenza della Banca Centrale Europea.