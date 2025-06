DISASTRO INPS – STOP dal 1° luglio: cedolino mutilato per centinaia di migliaia di pensionati | Questa data te la ricordi a vita

Attenzione allo stop dell’INPS per il 1 luglio: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri utenti sono sempre più interessati a scoprire tutti gli avvisi che fanno riferimento all’INPS, alle pensioni, ai cedolini e a tutto ciò che ne concerne. Proprio per questo oggi analizziamo una questione che sta facendo tremare milioni di italiani e che fa riferimento ad uno stop improvviso dei pagamenti: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Nell’epoca della digitalizzazione, dove tutto scorre sempre più rapidamente, trovare qualche forma di truffa attraverso notifiche del nostro cellulare è sempre più sviluppato e veloce. Quando si parla di servizi al cittadini, INPS fa al caso tuo, tanto che per definizione è il principale ente pensionistico pubblico italiano che si occupa di gestire la quasi totalità della Previdenza Sociale, assicurando sia lavoratori dipendenti che autonomi.

Le funzioni di questo ente, inoltre, sono davvero tantissime e tra queste sicuramente rientra il fatto di i riscuotere i contributi previdenziali, gestire e pagare le diverse tipologie di pensioni ha attività di controllo per garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro e, da qualche mese a questa parte è stato inserito anche il famoso Assegno di Inclusione come misura di sostegno economico.

Andiamo a vedere tutte le novità che lasciano tutti senza parole e i dettagli che fanno la differenza: ecco di che si tratta.

INPS, avviso dello stop improvviso: ecco cosa riguarda

L’INPS cerca di fornire sempre le giuste informazioni agli italiani, tanto che rilascia con frequenza comunicazioni o avvisi. Proprio per questo, qualcosa cambierà dal 1 luglio: stiamo parlando proprio dell’ADI una misura di sostegno economico che è stata introdotta dal Decreto lavoro 2023.

La figura è stata introdotta dal 1° gennaio 2024 che ha sostituto il Reddito di Cittadinanza ed è destinata ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economiche devono avere almeno un componente minorenne oppure un over 60 con disabilità. Il beneficio ha una durata di 18 mesi ed è rinnovabile per altri 12 mesi dopo l’interruzione obbligatoria di un mese mentre l’importo cambia in base alle condizioni dell’ISEE.

Ecco cosa sta cambiando

Chi ha ricevuto la prima mensilità nel mese di gennaio 2024 deve fare i conti con la conclusione del primo ciclo nel mese di giugno 2025.

A luglio scatterà la sospensione automatica per un mese anche se il beneficiario può presentare l’istanza proprio come accadeva con il Reddito di Cittadinanza.