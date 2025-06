ULTIM’ORA AGENZIA ENTRATE – Emessa l’ordinanza, l’addio al contante è definitivo: nuovo obbligo tracciabilità | Banconote fuori legge

Addio al contante, ormai le nuove regole si fanno sentire: ecco cosa devi fare, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso siamo sempre soliti accontentare le richieste dei nostri lettori cercando di estrapolare moltissime informazioni che fanno riferimento alle nuove ordinanze sul denaro contante. Nel corso della nostra vita, quindi, andiamo a veder come sono cambiate le cose e quali sono le novità previste dall’Agenzia delle entrate per quanto riguarda l’addio al contante.

Negli anni, si è sempre usato il contante perché ritenuto più comodo e veloce, anche se con il passare del tempo e con l’introduzione delle nuove regole e delle tecnologie avanzate che tutto è davvero cambiato. Proprio per questo, l’uso del contante è divenuto quasi ineccepibile e tutti, almeno ad oggi, tendono a pagare tutto con la carta di credito per una questione di comodità e velocità.

Proprio per la velocità di cui vi stiamo parlando, abbiamo deciso di approfondire questo discorso circa il pagamento del denaro contante facendov dire addio allo scontrino fiscale di carta per una questione davvero incredibile e che sta per cambiare le vostre abitudini dopo ben 30 anni.

Andiamo a vedere di cosa si tratta, quali sono le novità e quali possono essere i punti di forza di questa nuova decisione.

Addio al contante, cosa sta per cambiare: tutti i dettagli che fanno la differenza

Dal 2025 ma con l’arrivo del nuovo anno, le cose stanno per cambiare non solo per il pagamento in contanti ma anche per tutto ciò che ne concerne lo scontrino fiscale a cui siamo tutti abituati. Lo scontrino di carta non garantisce appieno contro i rischi di evasione fiscale , in quanto è solo un documento fisico utile solo se accompagnato ad una registrazione telematica. Oggi, quando acquisti in un negozio ricevi sia lo scontrino e sia la copia del POS ma, a quanto pare, questa prassi sta per cambiare. Il motivo è legato ad un cambiamento della nuova legge di bilancio in quanto sono arrivo importantissime novità grazie alla risoluzione n. 7-00286, approvata lo scorso martedì 17 giugno in Commissione Finanze alla Camera.

Lo scontrino tradizionale dal prossimo anno potrà essere archiviato per lasciare spazio al collegamento diretto tra apparecchi POS e registratori di cassa telematici e saranno utili a memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

POS e novità: ecco a cosa serve

Questo discorso serve per evitare gli evasori ma anche perché il collegamento obbligatorio tra apparecchio POS e registratore di cassa telematico al fine di registrare, memorizzare e trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati dei corrispettivi dei pagamenti elettronici.

Il percorso di cui vi abbiamo parlato mira principalmente integrare strumenti di pagamento elettronico e certificazione fiscale, per semplificare i controlli e limitare l’uso del documento cartaceo classico.