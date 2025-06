ISPEZIONI ASL A DOMICILIO – Obbligatoria la nuova valigetta del Pronto Soccorso | 4.000€ di multa se la tua non è fatta così

Ispezioni ASL, se non possiedi questa valigetta rischi davvero grosso: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso vengono fatti dei nuovi controlli ASL che nessuno si aspetta ma che diventano fondamentali se non si vuole incorrere ad una sanzione bella e grossa che potrebbe creare de i danni seri al tuo portafoglio. Infatti, ultimamente si è parlato di un nuovo obbligo della valigetta del Pronto soccorso ma non si è capito nei dettagli di cosa si tratta: andiamo a vedere tutti gli approfondimenti direttamente in questo articolo.

Proprio per questo abbiamo deciso di approfondire questo discorso sui nuovi dispositivi da tenere sempre con te che, nonostante la tecnologia che avanza, possono servirti e salvarti la vita in caso di bisogno. Come sappiamo, la cassetta del pronto soccorso non è altro che un’attrezzatura obbligatoria nelle aziende di categoria A e B, come indicato nell’art. 45 del Decreto Legislativo n. 81/08, implementato dal Decreto Ministeriale n. 388/03.

Tale obbligo, infatti, è sancito dalla legge precisamente dall’art. 1 del D.M. 388/03, e includono attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni ma anche altre aziende.

Il motivo del nuovo obbligo è davvero importante e può fare di gran lunga la differenza: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole.

Cassetta del pronto soccorso, ecco perché è obbligatoria

Per le aziende del gruppo A e B, come spiegato sopra, la cassetta del pronto soccorso è obbligatoria deve essere facilmente accessibile e visibile attraverso segnaletica appropriata. Inoltre, in questa cassetta l’elenco deve essere preciso di questi sistemi.

Tra questi ci sono:

Guanti sterili monouso

Visiera paraschizzi,Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2 unità)

Teli sterili monouso (2 unità)

Pinzette da medicazione sterili monouso (2 unità)

Confezione di rete elastica di misura media

Confezione di cotone idrofilo

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2 unità)

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2 unità)

Un paio di forbici

Lacci emostatici (3 unità)

Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2 unità)

Termometro

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Sanzioni

Si rischiano delle sanzioni per la cassetta del pronto soccorso e se non la si possiede. Queste vanno dai 822,00 a 4.384,00 euro o un’arresto da due a quattro mesi.

In azienda questo è un requisito fondamentale e importante da non sottovalutare.