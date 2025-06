RIFORMA CDS – Obbligatorio dal 1° luglio il nuovo dispositivo: installalo subito o ti sospendono la patente | La tolleranza sarà pari a zero

Attenzione a questo oggetto obbligatorio perché potresti rischiare una sanzione salatissima: ecco di che si tratta

Moltissimi soggetti spesso ci chiedono delle informazioni necessarie per circolare con la propria auto in tranquillità, anche se bisogna dire che il Codice della strada ha cambiato le sue regole. In questo articolo, infatti, approfondiremo un discorso che fa riferimento a quello che devi assolutamente avere in macchina poiché è davvero un obbligo; se non lo possiedi la sanzione è davvero salata: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Non tutti ne sono a conoscenza ma dal 1 luglio 2025 entrerà in vigore una nuova legge che potrebbe cambiare le carte in tavola soprattutto per quei soggetti che infrangono le regole senza saperlo. Infatti, il Codice della strada ultimamente p divenuto molto più severo su questione che nonostante abbiano fatto particolarmente discutere, hanno salvato la vita a centinaia di giovani.

Le questioni fanno riferimento al limite di velocità, ma anche alla guida in stato d’ebrezza e tutti i limiti che ci sono sotto questo punto di vista. Inoltre, è bene approfondire il discorso circa questo oggetto importante che non puoi assolutamente mancare: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Andiamo a vedere di che oggetto si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Auto, ecco le nuove regole che cambiano tutto: di che si tratta

Non tutti lo sanno ma la nuova normativa prevista dal Governo meloni e, in particolare, dal Ministro Salvini è proprio quello di dotarsi dell’alcolock, un dispositivo che rileva il tasso alcolemico del conducente prima dell’avvio del motore. Questo sistema, infatti, sarà obbligatorio per chi ha già subito una condanna in passato con lo scopo di prevenire ulteriori infrazioni e garantire maggiore sicurezza.

Il dispositivo è molto preciso: prima di mettere in moto il veicolo, il conducente deve sottoporsi al test alcolemico tramite il dispositivo; se il sistema rileva il tasso sopra allo 0 bloccherà l’accensione del mezzo e mira a impedire la recidiva di guida sotto effetto di alcol.

Quanto costa il dispositivo

Il dispositivo è a carico del conducente e ha un costo che si aggira intorno ai i 2.000 euro, cifra che include anche le spese di omologazione del dispositivo.

Se non lo possiedi sono previste sanzioni che vanno da 158 fino a 638 euro, accompagnata da una sospensione della patente da 1 a 6 mesi.