CIRCOLARE INPS – Sbloccato il nuovo assegno sociale: a dicembre 500€ sul conto | Il 90% degli italiani lo incasserà

E’ in arrivo il nuovo Bonus, che permetterà a milioni di cittadini di ricevere centinaia di euro in busta paga.

Presto gli italiani potranno beneficiare di un altro bonus di natura economica. Negli ultimi anni il governo ha lanciato numerose iniziative rivolte in particolar modo a coloro che si trovano in difficoltà economica.

Come se non bastasse il numero di famiglia in questa situazione continua incessantemente ad aumentare, complice i rincari di beni e servizi. Ecco perché entra in gioco in Bonus Mamme Lavoratrici, che permetterà a milioni di donne di ricevere una busta paga più consistente.

Si tratta di un contributo diretto di 480 euro, erogato in un’unica soluzione a dicembre. Una cifra notevole, che potrà aiutare a coprire le classiche spese domestiche, bollette incluse. Ma attenzione, per usufruirne è necessario disporre di una serie di requisiti.

Chi può ricevere il Bonus

Il contributo inserito nel Decreto Legge Economia 2025 verrà ricevuto solo dalle lavoratrici autonome con Partita Iva, oppure dalla donne che vantano un contratto a tempo determinato. Inoltre, per ottenere il suddetto Bonus è fondamentale che le suddette abbiano due figli e un ISEE inferiore a 40 mila euro.

Sono invece escluse le lavoratrici domestiche, come badanti e colf, e tutte coloro che hanno un impiego con contratto a tempo indeterminato (che continuano a beneficiare della decontribuzione). Si ricorda che il nuovo Bonus non prevede la riduzione dei contributi INPS e l’importo è fisso e netto.

Procedura da seguire per usufruire del contributo

Per ottenere il Bonus Mamme Lavoratrici, bisogna presentare la domanda presso l’INPS attraverso il sito ufficiale. Per accedervi si possono utilizzare le credenziali SPID, CIE o CNS. Si raccomanda inoltre di essere in possesso di un ISEE aggiornato.

Una volta entrati nel portale, basta recarsi nella sezione dedicata al Bonus e compilare il modulo presente inserendo i dati richiesti, che includono il codice fiscale, i dati anagrafici dei figli a carico e le informazioni contrattuali per la lavoratrici autonome. Qualora non si disponga di un ISEE aggiornato, è possibile richiederlo attraverso piattaforme apposite come PersonalCaf: basta caricare i documenti per riceverlo in modo rapido e senza problemi.