Lo chiamano MAR MORTO ma è a mezz’ora da Massa: la perla sconosciuta dell’Argentario | Acque più cristalline che a Sharm el Sheikh

Circondata da scogliere e ciottoli, questa area marittima nasconde tante piccole bellezze naturali: vale la pena visitarla!

Il nome è tutto un programma, ma non ha nulla a che fare con la sua intramontabile bellezza. Tutti noi conosciamo il celebre Mar Morto, le cui acque bagnano la Giordania, la Cisgiordania e Israele. Pochi però non hanno la minima idea dell’esistenza di un’omonima area marittima situata nel Bel Paese.

Nello specifico stiamo parlando della Cala del Mar Morto, una piccola insenatura collocata in provincia di Grosseto. Nonostante le dimensioni, il suo fascino l’ha resa famosa tra i residenti e tra i turisti che hanno avuto la possibilità di visitare questo magnifico luogo.

Non è caso, è considerato da molti il tratto di litorale più bello dell’Argentario. Qui infatti si trova un breve tratto di spiaggia libera, affiancato da un punto di ristoro per i bagnanti che desiderano prendersi una pausa dai raggi solari e dalle late temperature.

Alla scoperta della Cala del Mar Morto

La Cala del Mar Morto è un posto tranquillo e rilassante, complice la presenza di una fila di scogli che evita di ritrovarsi con delle acqua agitate. Inoltre la presenza delle rocce ha permesso la creazione di piscine naturali, nelle quali ci si può rilassare e i più avventurosi possono munirsi di maschera e boccaglio ed esplorare il fondale.

Quest’ultimo infatti è popolato da numerose specie di pesci e piante marine, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile. Davanti alla spiaggia si intravede anche l’Isola Rossa, così chiamata per il colore degli scogli che la caratterizzano.

Un paesaggio da cartolina

Questo pezzettino di spiaggia rappresenta un vero e proprio gioiellino del litorale toscano, capace di stupire tutti quelli che hanno la fortuna di visitarlo e trascorrerci qualche ora all’insegna del relax e del divertimento. Nonostante la Cala si trovi a una decina di km da Porto Ercole, non esiste una strada diretta. Infatti arrivare a destinazione può rivelarsi una bella impresa, anche se ovviamente non è una “mission impossible”.

Basta seguire alcune semplici istruzioni. Si può scegliere di passare per il centro di Porto Santo Stefano e prendere la strada panoramica fino a Poggio Fondoni. Oppure, si giunge in via del Campone, la si segue fino a quando la strada panoramica si riconnette.