Massa-Carrara, obiettivo sicurezza: nuovi agenti per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva

Il Ministero degli Interni approva la dislocazione sul territorio di 12 unità aggiuntive. Amorese: “Una risposta concreta per la nostra Provincia”.

Come ogni anno, anche l’estate del 2025 porta con sé nuove sfide per il territorio apuano, specialmente nelle città d’arte e nelle località balneari.

Si prevede infatti un aumento esponenziale dell’afflusso di visitatori italiani e stranieri, con relativa congestione nei centri urbani e nelle arterie principali, ma anche il moltiplicarsi di potenziali criticità, come risse, furti e disordini nelle aree della movida notturna.

E se la recente ordinanza del Sindaco Francesco Persiani mira a ridurre i disagi legati al consumo di alcolici da asporto a cielo aperto , minimizzando così il rischio di disordini dalle ore 20:00 alle 2:00 del giorno successivo fino al prossimo 15 settembre, anche il Ministero degli Interni ha approvato un’analoga iniziativa preventiva.

Verranno infatti dislocate nel territorio 12 nuove unità militari – tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – che fungeranno da figure di controllo, deterrenza e pubblica sicurezza nei periodi più congestionati dell’anno. Un potenziamento non solo opportuno, ma addirittura necessario, considerando gli episodi pregressi legati alla criminalità stagionale e alla gestione dei flussi turistici.

Nuova linfa vitale nelle Forze dell’Ordine del territorio

Nel recente passato, la Provincia di Massa-Carrara ha affrontato diverse criticità legate a furti, episodi di microcriminalità e tafferugli nei luoghi di aggregazione, specialmente nelle località balneari e durante i mesi estivi.

L’aumento della popolazione stagionale, con migliaia di turisti che affollano spiagge, locali notturni e centri storici, infatti, mette regolarmente sotto pressione le Forze dell’Ordine locali, con organici non sempre adeguati al boom di visitatori, alla prevenzione dei reati predatori e al monitoraggio della movida. Inoltre, i recenti eventi climatici estremi hanno evidenziato la necessità di una presenza rafforzata di militari, in modo da coordinare le eventuali situazioni emergenziali e garantire la sicurezza dei civili. Nelle ultime ore, il Ministero dell’Interno ha disposto il dislocamento di 12 unità aggiuntive sul territorio, tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, in modo da fornire maggiore copertura dalla costa sino all’entroterra lunigiano. Il rinforzo resterà operativo dal 1° luglio al 1° settembre, con particolare concentrazione a Marina di Massa e Pontremoli.

Estate più sicura a Massa-Carrara

Alessandro Amorese ha plaudito l’iniziativa del Ministero degli Interni, commentando: “Grazie al Governo Meloni, che dimostra così un’ulteriore attenzione specifica per il nostro territorio, arriva una risposta concreta per la nostra Provincia alle richieste che erano state fatte dai vertici locali delle Forze dell’Ordine, e alle sollecitazioni che, come Fratelli d’Italia, abbiamo portato avanti con determinazione“.

E ha concluso: “La sicurezza per noi è una priorità assoluta, e l’arrivo di questi rinforzi rappresenta un importante segnale, del quale siamo molto soddisfatti“.