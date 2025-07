ULTIM’ORA GOVERNO: 7 anni di sconto, chi doveva andare in pensione nel 2032 potrà lasciare oggi il posto di lavoro | Finito per sempre il martirio

Pensione anticipata, le novità che lasciano tutti senza parole: ecco cosa riguardano, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei temi caldi e delicati di questa società moderna è per l’appunto quello che fa riferimento alla pensione anticipata e a tutto ciò che ne concerne. Ultimamente, non si parla d’altro che di vivere la vita in maniera più serena cercando di ultimare il tutto e andare in pensione nel minor tempo possibile. Andiamo a vedere cosa sta succedendo in questo periodo e quali sono i cambiamenti necessari che possono fare la differenza.

Nell’ultimo tempo, in tantissimi hanno sognato la pensione, un periodo finalente di relax dopo molti anni di dedizione e sacrificio durante i giorni di lavoro. Purtroppo, però, non tutto è oro ciò che luccica, proprio perché l’età minima pensionabile non ha fatto altro che cambiare e, il Governo Meloni, è al lavoro da qualche anno per sistemare il tutto.

Proprio per questo, ultimamente si è voluto approfondire il discorso della pensione anticipata, cercando una quadra ad una questione che ancora oggi non ha assolutamente punti fermi.

Pensione anticipata, ecco la novità che ti lascia senza parole

Fino a qualche anno fa, per andare in pensione la legge ti permetteva di farlo a 60 anni attraverso la pensione di vecchiaia e questo regime valeva su due leve: quello anagrafico e quello contributivo che dovevano essere minimo 20 e in alcuni casi potevano scender a 15. Il requisito però , a d oggi, è salito a 67 anni, seppur con alcune deroghe che resteranno in vigore fino al 2028.

La legge, riconosce ai lavoratori dipendenti privati la possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni, quando il datore di lavoro ha eccedenze di personale. Quando si parla di novità, invece, questa riguarda principalmente l’estensione del periodo massimo di anticipo per l’uscita dal lavoro: per gli accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2026, ed è possibile accedere fino ai 7 anni prima del conseguimento.

Chi ne ha il diritto e cosa dice la legge

Per accederre occorre comunque un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, dove il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

Il tutto va individuato nell’ art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 92 del 2012: “nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”.