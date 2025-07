“Favorisca patente e CAI”: senza il nuovo documento non puoi circolare | OBBLIGATORIO già dal 1° luglio, multe salatissime

Novità per la circolazione su strada delle auto: se non hai questo documento non puoi circolare, tutti i dettagli

Il Codice della strada, soprattutto ultimsmente, presenta delle novità che sono davvero incredibii e che cambiano di anno in anno soprattutto per alcuni temi. Oggi, infatti, parleremo di un nuovo documento che se non posseduto potrebbe compromettere la validità della tua guida e della tua patente; infatti, andiamo a vedere come funziona e di che si tratta: tutti i dettagli che possono fare la differenza.

Visto che nel 2025 le cose stanno per cambiare, i nostri lettori vogliono essere sempre aggiornati di quello che succede negli anni, tanto che soprattutto sulle norme del Codice della strada si possono verificare delle modifiche sostanziali come è avvenuto in passato.

Tra queste abbiamo potuto provare il nuovo limite di velocità ma anche il test relativo all’alcool e alla droga dove sono cambiate le percentuali e la soglia minima oggi divneuta pari a 0. Oggi, però, andremo ad approfondire l’argomento sul CAI digitale, un nuovo documento che ti permette di circolare in auto.

Andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità della vicenda che possono fare la differenza.

Documento Cai, novità: ecco cosa potrebbe accadere

In caso di sinistro stradale solitamente si compila questo modulo chiamato CAI che sta per Constatazione Amichevole di Incidente. Fino ad ora tale documento è sempre stato cartaceo ma ultimamente la normativa vuole che diventa anch’esso digitale. Secondo la normativa introdotta quest’anno, le compagnie assicurative dovranno consentire ai propri clienti di inviare il modulo tramite app o piattaforme digitali online.

Prima di vedere la compilazione di un CAI digitale è bene dirvi che sarebbe meglio scaricarvi l’app in anticipo così da ridurre lo stress in caso di incidente. Una volta installata l’app, verificate che i vostri dati assicurativi siano correttamente inseriti. Ma se l’altro conducente non ha la stesas app, potete inviarla voi alla sua compagnia e integrare successivamente la documentazione. Come passaggi invece bisogna seguire questi:

Aprire l’app e selezionare la voce “Denuncia Sinistro” o “CAI digitale”

inserire i dati richiesti, come i dati anagrafici di entrambi i conducenti, informazioni sui veicoli e polizza

descrivere la dinamica del sinistro

aggiungere foto dell’incidente e dei danni riportati

firmare il modulo, con entrambe le parti che devono apporre una firma elettronica

inviare il modulo, con l’app che provvederà automaticamente a trasmettere la denuncia alle rispettive compagnie assicurative.

App che utilizzano questo metodo

Tra le app che sono già monitorate per il CAI digitale ve ne sono alcune che vi elenchiamo qui:

UnipolSai – UnipolSai App

Allianz – AllianzNOW

Generali – MyGenerali

Reale Mutua – Blue Assistance;

Axa – MyAXA.