Smartphone, se noti questo strano segnale nel tuo telefono controlla subito il conto | Ti hanno già svaligiato tutto

Il vostro cellulare potrebbe essere controllato dai truffatori, a vostra insaputa: ecco come scoprire se il conto corrente è a rischio.

Lo smartphone è ormai diventato uno strumento onnipresente nella vita quotidiana. Grazie alle sue innumerevoli funzionalità, non possiamo farne più a meno. Questo proprio potrebbe andare a nostra svantaggio, complice il crescente numero di criminali informatici che sfruttano qualsiasi mezzo per far cadere nella trappola le loro vittime.

Infatti, con il progresso tecnologico, questi ultimi hanno la possibilità di adoperare metodi sempre più ingegnosi e sofisticati per impossessarsi dei dati degli utenti, tramite i quali riescono ad accedere al conto corrente svuotandolo.

Purtroppo capita di non accorgersi subito di quanto accaduto, ma il cellulare è in grado di dare dei segnali particolari ai proprietari, legati soprattutto al comportamento che tale dispositivo mostra nel corso della giornata.

Conto corrente in pericolo: lo smartphone vi sta avvisando

Se il vostro cellulare inizia ad avere comportamenti insoliti, potreste essere vittima di una truffa. Per esempio, se non riuscite a connettervi a Internet o a effettuare chiamate, il consiglio è quello di agire il prima possibile perché i vostri risparmi potrebbero essere a repentaglio.

Infatti la prima cosa da fare è controllare immediatamente il proprio conto corrente, poiché i criminali informatici stanno probabilmente cercando di rubare il vostro denaro. Per arrivare al loro obiettivo hanno probabilmente utilizzato le seguenti tecniche: phishing, attacchi di malware e sorveglianza dei social media. È così infatti che i suddetti si appropriano dei dati sensibili degli utenti.

La frode più diffusa: lo scambio di SIM

Tra le forme più attuale e popolari di frode informatica c’è quella legata alla SIM. Per scoprire se si è stati presi di mira, il dispositivo mobile non è in grado di effettuare telefonate o inviare SMS. Questo accade quando i truffatori hanno disattivato la SIM e stanno utilizzando il numero di telefono.

In questo caso si raccomanda di contattare immediatamente il vostro operatore per verificare se qualcuno ha duplicato la carta SIM senza il vostro permesso e informate rapidamente la banca dell’accaduto. L’Organizzazione dei consumatori sottolinea che le norme vigenti prevedono che, se viene effettuato un pagamento non autorizzato, l’istituto emittente deve rimborsare immediatamente l’importo della transazione. Tuttavia, la banca può rifiutarsi se può dimostrare una frode intenzionale o una negligenza.