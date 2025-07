Bagaglio a mano, dipendenti pagati dalle low cost per individuare quello fuori misura | Gli danno 1 bonus a trolley

Bagagli a mano, ecco cosa si è scoperto sui dipendenti delle compagnie low cost: tutti i dettagli e le curiosità

Pianificare viaggi in maniera del tutto semplice ma soprattutto risparmiando molti soldi è un’impresa ardua soprattutto ultimamente che il periodo estivo ha fatto aumentare i prezzi in maniera del tutto vertitignosa. Quello che è stato scoperto sui dipendenti delle compagnie aeree low cost è davvero sorprendente e vi lascerà senza parole: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Parecchie volte i nostri lettori ci hannos egnalato di aver ricevuto multe salatissime per alcuni motivi seri soprattutto in aeroporto che riguardano sia il check in che altri punti di forza che possono fare la differenza.

Se ci tieni molto alle tue valigie a i tuoi bagagli a mano devi prestare attenzione èerché vi sono alcuni dipendenti che ci guadagnano e tu non ne sei consapevole.

Andiamo a vedere, infatti, nel dettaglio cosa abbiamo scoperto circa alcune compagnie aeree low cost.

Bagagli a mano, i dipendenti guadagnano su di te: ecco come

Una delle compagnie aeree per i voli low cost chiamata Swissport che si occupa di operazioni quali controllo bagagli, dimensioni e controllo documenti che avvengono ai gate aeroportuali, riceverebbe un compenso extra da parte di EasyJet. Infatti, Jersey Evening Post ha rivelato di una mail dove il dipendente che scopre un bagaglio a mano più pesante rispetto alle misure consentite riceve una sterlina di bonus direttamente in busta paga.

Easyjet a moeìmento è l’unica compagnia aerea ad ammettere di fare questo procedimento, che fa parte di una normale politica aziendale per individuare i passeggeri che non rispettano le normative e che creano disagio e disordine nelle cappelliere e disagi negli aerei. Rynair, invece, ha smentito di fare tutto ciò ma nell’articolo pubblicato da Guardian si legge che l’azienda non ha confermato se ha accordi simili con altri operatori del settore.

Altre informazioni sulla mail

Inotlre, sulla mail ricevuta si legge che questi pagamenti extra vengono definiti come un premio per i lavoratori che fanno una cosa giusta.

Al momento ci sono tre aeroporti per cui vale la regola del gate bag revenue incentive e sono precisamente: quello di Gatwick, quello di Bristol e quello di Manchester.