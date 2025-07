CASA più costosa in Italia, è in Toscana il casale dei ricconi | In un piccolo angolo di paradiso, non puoi immaginare dov’è

Casa, se vuoi sapere qual è quella più costosa devi andare in Toscana: ecco tutte le curiosità della vicenda che ha sconvolto tutti

Molto spesso i nostri lettori appassionati di novità relative ad immobili meravigliosi e all’acquisto di essi, sono sempre più curiosi e meravigliati di scoprire quali sono le case più costose in Italia e dove si trovano. Questa prima informazioni la potete trovare proprio in questo articolo, vi parleremo di questo e approfondiremo tutto il discorso con i relativi dettagli e curiosità.

Quando sfogliamo i cataloghi immobiliari che siano in digitale ma anche cartacei, questo equivale comunque a sognare e ad immaginare che vita sarebbe se avessimo posseduto la casa dei nostri sogni. Ogni casa racconta una storia ed è personalizzata, proprio per questo in tantissimo amano i dettagli, le curiosità e tutto ciò che ne concerne.

Quello che risalta all’occhio è proprio avere l’immobile con una maggiore valutazione di tutte, tanto che si tratta di avere oggettive difficoltà a contrarre mutui per i tassi d’interesse elevati, conta ancora di più sognare. Infatti, oggi ricevere un mutuo visto il valore immobiliare di una casa risulta sempre molto complicato.

Nel prossimo paragrafo, vi diremo infatti qual è la casa più costosa d’Italia e dove si trova di preciso: ecco i dettagli e le curiosità che ti lasciano senza parole.

Immobile, ecco il più caro d’Italia: tutti i dettagli

Se hai il desiderio di scoprire i dettagli delle case più costose ma sempre meravigliose e con un design unico nel proprio genere, sicuramente sei nel posto giusto. Come abbiamo potuto constatare dal sito idealista, in Toscana vi è una casa in vendita nella zona del Bolgheri, a Castagneto Carducci per la cifra di 55 milioni di euro.

La proposta infatti include oltre la casa rustica anche 100 ettari totali, di cui 45 di IGT e DOC. Inoltre, vi è un po’ di tutto come , campanili, cipressi, vigne: c’è un po’ tutto dei luoghi da favola. Anche a Roma a stregare l’attenzione di molti vi è Villa Gucci, merito di Aldo Gucci che tra il 1945 ed il 1951 volle erigere questo luogo di delizie in un singolarissimo stile tosco-inglese.

Altre case costose

Tra le altre case costose e ne una vicino l’Altare della Patria che si vende a circa 2050 euro al metro quadro, considerato un prezzo moderato per la vista e per quello che offre.

In Sardegna, invece, le case costano circa 33.000 euro al metro quadro. Una cifra spropositata.