Posto di blocco, ci riprovano così: 1299€ se non hai questo foglio in macchina | Ti spillano soldi come se non ci fosse domani

Attenzione a questo foglio da presentare al posto di blocco: se non lo hai, scatta la sanzione. Ecco di che si tratta

Molto spesso vengono fatte domande circa alcuni punti di forza sulle sanzioni da parte del posto di blocco che, solitamente avvengono, in mancanza di alcuni requisiti o fogli necessari per la circolazione. In questo articolo vi parleremo di questonuovo foglio da avere sempre in macchina che, se non posseduto ti fa rischiare una sanzione bella grossa: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Quando parliamo di assicurazione auto, ad esempio, questo è un tema sempre caldo e interessante per gli automobilisti che non vedono l’ora di scoprire le novità legislative che fanno discutere sempre di più, proprio perché il mondo delle polizze auto RC sta subendo una vera e propria rivoluzione con conseguenze potentissime a molti proprietari dei veicoli.

Una di quelle notizie che possono cambiare l’umore della tua giornata, in quanto i cittadini possono essere davvero perplessi e preoccupati.

Ma andiamo a vedere insieme di cosa si occupa, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza al tuo portafoglio.

Polizze auto, cosa sta cambiando: tutto quello che devi sapere

Una delle novità che sta riscuotendo parecchio interesse negli automobilisti è proprio che dal 2023 è stata imposta una legge che impone l’obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi in garage o in aree private. Questa imposizione, infatti, deriva dalla direttiva europea 2118 del 24 novembre 2021.

Questo obbligo sostanzialmente si applica a tutti i veicoli inclusi automobili, moto e furgoni, indipendentemente dal fatto che siano in movimento o fermi. Lo scopo, infatti. è quello di ridurre il rischio statico, ossia che un mezzo da fermo possa creare comunque danni. Questo significa che i proprietari, nonostante passino anni, devono provvedere a pagare l’assicurazione anche del veicolo fermo. Ovviamente esistono delle eccezioni: non devono pagare l’assicurazione i veicoli ritirati o demoliti, quelli fermati o sequestrati dall’Autorità, e quelli privi di componenti essenziali al funzionamento che ne impediscono la circolazione.

La sanzione

Se non provvedi subito a questo cambio dell’assicurazione, la sanzione nei tuoi confronti è davvero pesantissima in quanto si rischia il sequsetro del mezzo la decurtazione dei punti sulla patente e una multa di 866€ (riducibile a 606,20€ se pagata entro 5 giorni).

Non è finita qua, perché le sanzioni per chi circola senza assicurazione, con multe che arrivano a 1.299€. Insomma una pessima notizia di cui va preso atto se non si vuole rischiare grosso.