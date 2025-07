Lidl, il clone Bimby scontato di 300€: in pratica lo regalano | Offerta limitata a 25.056 unità, fai presto

La nota catena tedesca ha lanciato una super offerta per i suoi clienti, ma scade presto: accorrette numerosi prima che sia troppo tardi.

Ancora una volta Lidl ha deciso di stupire la clientela mettendo a disposizione una promozione unica nel suo genere. Sin dalla sua fondazione, la celebre catena di supermercati tedesca ha sempre cercato di soddisfare le richieste dei consumatori, ma ora si è davvero superata.

Quest’ultima è amata non solo per la competitività dei prezzi ma anche per l’ampia varietà di articoli messi in vendita, dai classici alimenti alle calzature e agli attrezzi da giardino, fino ad arrivare ai piccoli elettrodomestici da cucina.

A questo proposito, da ora è possibile acquistare il fantastico robot Monseiur CuisineSmart, considerato uno dei prodotti migliori della linea targata Lidl. Ebbene, portandone uno a casa si riceverà un cashback di 300 euro. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona.

Con l’acquisto di Monsieur Cuisine Smart si riceveranno 300 euro

Lidl ha lanciato un’offerta senza precedenti rivolti ai soci Plus (l’applicazione mobile), che possono ottenere il robot da cucina con un cashback fino a 300 euro. In poche parole, questi ultimi riceveranno fino a sei buoni da 50 euro (ne verrà distribuito uno al mese, ciascuno dei quali valido per trenta giorni).

Ciò significa che si otterrà un vero e proprio rimborso al momento dell’acquisto della macchina. Sebbene la promozione sia già iniziata, i buoni saranno emessi a partire dal 26 agosto. È necessario sottolineare che la suddetta è limitata a 25.056 unità, quindi è possibile che l’offerta si esaurisca dopo poco tempo.

Cosa rende il robot da cucina così unico e indispensabile

Il Monsieur Cuisine Smart è senza dubbio il robot da cucina per eccellenza di Lidl. Le sue notevoli caratteristiche lo differenziano dalla massiccia concorrenza. Con una potenza di 1200 W, è dotato di una bilancia incorporata che supporta fino a 5 chili, di uno schermo touchscreen, di un timer per programmi automatici di 12 ore.

Include più di 600 ricette programmabili preinstallate, con le quali è possibile sfruttare l’enorme ciotola di miscelazione da 3 litri. Non è tutto perché la connessione Wi-Fi dell’apparecchio consente di scaricarle a proprio piacimento. Tra i numerosi accessori inclusi, un coperchio con apertura di riempimento e un misurino, una vaporiera con coperchio e un piatto.