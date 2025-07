Test antidroga a bordo strada, inizia la lotteria: a seconda di dove vieni fermato risulti più o meno positivo | Che la sorte sia con te

Attenzione ai test anti droga per strada, cambiano le regole e diventano sempre più severe: ecco i dettagli e le curiosità

Ultimamente, tantissimi dei nostri lettori sono rimasti interdetti di fronte al nuovo esame anti droga su strada, che comporta conseguenze davvero gravose se chiaramente vi trovano positivi al test. Gli accertamenti tossicologici diventano sempre più evidenti e frequenti per i cambiamenti del Codice della strada che ha inserito regole molto ferree che possono fare la differenza. Andiamo subito a vedere insieme di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che comportano dei cambiamenti sostanziali che fanno la differenza.

Negli anni, infatti, abbiamo deciso di approfondire questo discorso proprio per via delle nuove regole che lasciano il segno e che, soprattutto per il Codice della strada, hanno subito delle variazioni notevoli che hanno fatto la differenza.

Bisogna anche dire che facendo accertamenti se, il consumo di alcol e droga è frequente, questi possono essere motivi invalidanti per quanto riguarda la guida e le patologie che possono compromettere i requisiti psicofisici di idoneità.

Accertamenti tossicologici, cosa rischi: ecco i dettagli

Negli anni, infatti, abbiamo assistito a numerosi cambiamenti da parte del Codice della strada e degli eventuali Ministri che sono intervenuti per risolvere la faccenda legata ai numerosi incidenti stradali che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Proprio per questo, tutti si sono allertati aumentando i controlli tanto che si sono allertati un po’ tutti per verificare i requisiti tecnici ci e psichici d’idoneità alla guida.

Infatti, bisogna specificare nei casi previsti dal D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4, i requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida, tanto che possono essere richiesti gli accertamenti tossicologici, di norma in seguito a sospensione e successivo eventuale rinnovo della patente di guida. Gli accertamenti, inoltre, vengono fatti proprio per evitare che il tuo consumo di alcol sostanze e medicinali non oltrepassi determinati limiti. L’obiettivo degli accertamenti è pertanto stabilire che tu sia in grado di interrompere l’assunzione di alcol, soprattutto se si ha una dipendenza da esso.

Cosa dice la legge

Secondo il D.L.vo 59/11, allegato III, E.1: “La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall’alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale”.

Circa le sostanze stupefacenti invece la legge e i decreti stabiliscono che: “La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti […] Che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida”.