Borgo UNICO residente: in questo paese è rimasta solo una persona, nessuno vuole più vivere con lei | Sono scappati tutti

Un uomo è diventato l’unico residente di un piccolo paese in provincia di Rimini: ecco il motivo che ha portato al suo abbandono.

Il Bel Paese è ricco di paesini oramai disabitati. Molti di questi sono stati abbandonati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando milioni di italiani decisero di lasciare le proprie case e avventurarsi all’estero in cerca di fortuna e soprattutto di una vita migliore.

Ciò nonostante, questi luoghi non hanno perso il fascino di un tempo e la loro storia, che continua a riecheggiare nell’aria, come dimostrato anche dalle innumerevoli attrazioni di carattere artistico-culturale presenti sul territorio.

Tuttavia, uno dei suddetti borghi si distingue da tutti gli altri per una ragione ben precisa: vi risiede una sola persona. E sembra che non abbia alcuna intenzione di trasferirsi. Ma scopriamo dove si trova il paese e soprattutto qual è la ragione che lo ha portato a tale decisione.

Un uomo solo soletto

Si tratta di un borgo fantasma a tutti gli effetti, considerato il suo unico abitante. Ma è proprio questo dettaglio ad aver catturato l’attenzione e la curiosità dei giornalisti, che di tanto in tanto si recano sul posto per intervistare Vittorino.

Il paesino in questione si chiama Libiano, ed è situato nella frazione di Novafeltria, a circa 40 km da Rimini e vicinissimo a San Marino. A destra vi scorre il fiume Marecchia, ed è incorniciato dal monte Carpegna. Insomma, un paesaggio da cartolina, che al momento viene ammirato quotidianamente da un solo individuo.

Il ritorno di Vittorino

Nonostante le dimensioni e il fatto che sia praticamente disabitato, Libiano è un borgo tipico della campagna italiana, caratterizzato da case in pietra, una piazzetta centrale con la Chiesa, ed è circondato dalla natura incontaminata. Inoltre, c’è una sola strada che si può percorrere per raggiungerlo.

Trattandosi di un luogo alquanto isolato, negli anni ha portato sempre più residenti ad abbandonarlo, anche se l’unico “superstite”, Vittorino, ha fatto l’esatto opposto. Nato e cresciuto qui, si era allontanato per lavoro, ma a seguito del pensionamento, ha deciso di farvi ritorno. Come ha ripetuto più volte, a lui non dispiace la solitudine, ed è proprio in questo paesino dove, a sua detta, emetterà l’ultimo respiro.