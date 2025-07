CONFERMATO GOVERNO, approvata la TASSA SUL CALDO I 264 euro da pagare subito, nessuno è esente

Nel periodo estivo si dovranno sborsare centinaia di euro: moltissimi cittadini saranno costretti a farlo.

Se da alcuni la stagione estiva viene celebrata, da tanti altri è temuta e persino odiata, complici le alte temperature e le fastidiose giornate afose che sembrano non terminare mai. Insomma, può trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Nonostante la suddetta sia spesso associata al bel tempo, alla spiaggia e al divertimento, ci sono anche dei lati negativi che giungono con i mesi più caldi dell’anno. Uno di questi riguarda le spese che si devono sostenere.

Infatti ce ne sono alcune legate specificamente all’estate e quindi sono assenti el corso delle altre stagioni. Ciò può rivelarsi un grosso peso economico per le famiglie che si trovano in difficoltà. Ci sono però delle azioni che si suggerisce di intraprendere per evitare di sborsare fior fior di quattrini.

Una spesa… di troppo

I costi maggiori associati al periodo estivo riguardano gli elettrodomestici. A differenza della lavastoviglie e della lavatrice, che vengono utilizzate anche durante l’inverno, ci sono alcuni apparecchi tipici del periodo estivo. Tra questi troviamo il condizionatore. Sebbene sia ancora considerato un bene di lusso, negli ultimi anni è diventato più popolare e diffuso tra le varie abitazioni del Bel Paese.

Grazie alla sue straordinarie funzionalità, ci permette di rimanere al fresco e asciutti, anche quando fuori ci sono temperature inimmaginabili e un’afa insopportabile. Il problema è che il condizionatore tende a incidere molto sulla bolletta, a causa dei suoi elevati consumi. Basti pensare che in media consuma 400 kwh per anno, paragonabile a una spesa di 264 euro.

Consigli per risparmiare

Nonostante i recenti rincari di beni e servizi, ci sono alcune raccomandazioni che si possono seguire per ridurre il consumo dell’energia e quindi della bolletta. Le suddetta non riguardano solo il condizionatore, ma anche gli altri elettrodomestici più comuni.

Se si scelgono quelli ad alto risparmio energetico, si arriva a consumare 150 kwh in meno all’anno. Per quanto riguarda le classiche lampadine, utilizzate nella stragrande maggioranza delle case, sostituendole con quelle a Led a risparmio energetico si possono ridurre i consumi di 32 kwh all’anno. Anche lo standy contribuisce sulla bolletta, ragion per cui si consiglia di spegnere completamente gli apparecchi quando non si usano. Questi semplici accorgimenti faranno risparmiare a una famiglia oltre 260 euro.