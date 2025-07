Confermato Ministero ambiente: non toccare mai queste uova rosa, se le vedi chiama subito le autorità | È il parassita più pericoloso d’Europa

Allerta uova: c’è una tipologia molto pericolosa in quanto rischia di compromettere severamente la biodiversità locale.

Nonostante siamo abituati alle classiche uova, reperibili in qualsiasi supermercato italiano, alcune si rivelano essere estremamente pericolose. Infatti non ci stiamo riferendo alle suddette, bensì a quelle appartenente a un’altra specie, molto invasiva.

Non è un caso infatti che siano vietate in Europa in quanto possono mettere a serio repentaglio la biodiversità del continente. Queste uova sono di colore rosa e appartengono alla lumaca mela, un genere di mollusco d’acqua dolce che fa parte della famiglia Ampullariida.

Si tratta di un animale minaccioso per le specie autoctone, ragion per cui gli esperti consigliano di contattare immediatamente le autorità qualora ci si imbatta nella sue uova. Ma scopriamo alcune caratteristiche di questo mollusco, incluso il suo habitat preferito.

Attenzione alle uova rosa: divieto di toccarle

Le uova rosa appartengono a un parassita molto pericoloso per la sua voracità e resistenza alle condizioni avverse, che causa perdite e danni significativi alle risaie. In molti paesi europei la lumaca mela è inclusa nell’elenco delle specie esotiche invasive. Questo significa che ne è vietato il possesso, il trasporto, il traffico e il commercio.

Secondo il Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione spagnolo, in caso di rilevamento, “devono essere istituite aree delimitate nei campi e nei corsi d’acqua per attuare misure volte all’eradicazione del parassita e monitorare in modo intensivo la sua presenza”.

L’invasione della lumaca mela

Le lumache mela sono anfibie e si riconoscono per le loro grandi dimensioni (almeno per quanto riguarda gli adulti) e per le loro caratteristiche uova rosa, che vengono generalmente deposte in strutture alte, come alberi, piante acquatiche e pilastri di cemento.

Questi animali si adattano a periodi alternati di siccità e forti piogge e influenzano direttamente le piante acquatiche e le alghe attraverso la loro predazione. Nel 2009 è stata rilevata la presenza di questa specie invasiva nel Delta dell’Ebro, nella provincia spagnola di Tarragona. Come accennato in precedenza, se trovate queste uova nel vostro giardino o altrove, è importante agire rapidamente e segnalare la presenza di questa specie vietata alle autorità competenti.