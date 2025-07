ULTIM’ORA Patente, introdotti i nuovi limiti di peso: se sfori di 1 kg non puoi più guidare | La nuova legge discriminatoria

Patente, le novità che riguardano nuovi limiti che potrebbero non farti più guidare: ecco di che si tratta

Nel mondo odierno e nella società che con l’arrivo del progresso tecnologico ha cambiato parecchio le regole, anche dal punto di vista del Codice della strada le cose hanno preso un’altra piega. Riguardo il tema delle patenti, in questo articolo, siamo pronti a rivelare delle novità che possono fare la differenza: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, il Codice della strada è profondamente cambiato così come sono cambiate le regole circostanti che possono fare la differenza e che possono limitare, da sempre, anche incidenti stradali in cui spesso in Italia sono stati coinvolti moltissimi giovani.

Nel 2025, infatti, si è parlato di cambiamento del Codice della strada per regole molto più severe circa il test di droga e alcool ma anche per il limite di velocità da non superare. Non tutti lo sanno, ma per quanto concerne il tema delle patenti, queste possono cambiare tutto.

Patente e le nuove regole che fanno la differenza: ecco di che si tratta

Non tutti ne sono a conoscenza ma il Consiglio e il Parlamento europeo ha raggiunto un nuovo accordo circa le patenti ma in particolare l’innalzamento del limite di peso consentito per la patente B, che dagli attuali 3,5 tonnellate passerà a 4,25 tonnellate. Il punto è che adesso con questa novità potrebbe non servire più conseguire la patente C se si supera il peso consentito: quindi è possibile continuare a guidare veicoli furgoni e camper con la sola patente B, purché alimentati con combustibili alternativi come elettricità, idrogeno o biogas.

L’Ue punta a uniformare i limiti di peso in tutti i paesi dell’Unione entro il 2029-30, ma ogni Stato potrà adattare le proprie regole come crede, visto che già molti Paesi stanno agendo con le regole interne diverse ovviamente da Paese a Paese. Ad esempio, nei Paesi Bassi le nuove norme sono già entrate in vigore dal 1° luglio, presto seguirà la Svezia dove è in corso una sperimentazione che permette di richiedere un’esenzione per guidare camion fino a 4.250 kg con la patente B.

Inoltre, la deroga potrebbe essere applicata solo ai camion senza rimorchio e non copre il trasporto passeggeri, come autobus o taxi.

Sempre in Svezia per esaminare le richieste, l’Agenzia dei Trasporti svedese richiede una commissione di 5.000 corone svedesi.