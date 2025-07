Criptovalute, investi 1.000€ in questa valuta: in 13 anni avrai 13 milioni di euro | Vai a vivere alle Cayman

Criptovalute, ecco cosa succede se investi 1000 euro; in 13 anni sei ricco, tutti i dettagli e le curiosità che ti sorprenderanno

Molto spesso sentiamo parlare di criptovalute ma nessuno ne conosce a pieno il significato. Infatti, in questo articolo ti sorprenderemo spiegandoti di che si tratta, ma soprattutto sugli investimenti giusti da fare che possono fare la differenza alla tua vita. Infatti, ti parleremo di un guadagno che in 13 anni potrebbe crescere sempre di più: andiamo a fare degli approfondimenti, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Vi sono diversi metodi per investire e guadagnare e, negli ultimi tempi, tra quelli più gettonati, sicuramente si sente parlare di BitCoin. Il sistema è davvero incredibile e, proprio per questo, ti diciamo che i bitcoin sono un sistema di criptovalute che, può essere generata sfruttando la potenza di calcolo dei computer. Al pari, questi possono essere sfruttati per la compravendita di beni e servizi.

I Bitcoin, inoltre, si contraddistinguono dalla moneta tradizionale per due ragioni: la prima che non hanno una banca fissa e centralizzata, la seconda è che tutto è basato su una rete peer-to-peer di natura open source che sfrutta un database distribuito tra i computer degli utenti, i cosiddetti nodi.

Ma come potrebbe essere valido un certo tipo di investimento ve lo spieghiamo nel prossimo paragrafo: tutti i dettagli e le curiosità.

Bitcoin, il sistema di investimento avanzato: ecco di che si tratta

Se ti stai chiedendo se questo sistema è legale, la risposta è chiaramente affermativa. Infatti, la regolarità delle transazioni viene garantita da un sistema di crittografia a chiave pubblica grazie al quale gli utenti sono impossibilitati a spendere le stesse monete per più volte o comunque truccare il portamonete.

Inoltre, se ti stai chiedendo come generare moneta basterebbe farlo facendo eseguire alla CPU o alla GPU del computer un’attività che diventa negli anni sempre più complessa chiamata mining: si tratta di attaccare tramite la tecnica del brute force dei dati protetti con crittografia basata sull’algoritmo SHA–256. Ma vi sono anche altri sistemi come BFGMiner che utilizza la potenza di calcolo della GPU ed è compatibile con tutti i sistemi operativi.

Investimenti sicuri

Se vuoi avere a che fare con investimenti sicuri devi avere un tetto massimo su cui puntare. Oltre questo se hai fatto un investimento nel luglio 2012, quando il prezzo era circa 8.54$ per BTC, oggi il tuo investimento verrebbe per la precisione:

Avresti acquistato circa 117.10 Bitcoin con 1,000€. Oggi quei 117.10 Bitcoin varrebbero circa 13,925,058€ (assumendo un cambio euro/dollaro vicino alla parità, o leggermente di meno in caso contrario). Quindi, con un investimento di 1,000€ nel 2012, oggi avresti quasi 14 milioni di euro grazie all’incredibile crescita del valore di Bitcoin in questi 13 anni.