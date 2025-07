Il Governo offre borse di studio di 13.000 euro all’anno ai candidati che presentano domanda | Hai tempo fino al 30 luglio

L’Inps ha predisposto l’assegnazione di 477 borse di studio per gli studenti meritevoli, il cui valore varia dai 10.000 ai 13.000 euro a seconda dell’ISEE.

L’Inps ha recentemente annunciato una vantaggiosa opportunità per gli studenti universitari figli (oppure orfani) di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione.

Nella fattispecie, si tratta di 477 borse di studio per l’anno accademico 2025-2026, pensate per sostenere i costi di frequenza e alloggio nei Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal MUR e nelle sedi CampusX di Chieti, Roma e Bari.

Questa iniziativa mira a supportare i giovani meritevoli, offrendo loro un aiuto economico sostanzioso per proseguire il percorso accademico, ma non tutti gli studenti potranno accedervi.

Le borse di studio sono infatti riservate ai figli degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, oppure di pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici o iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

I requisiti necessari per ottenere le borse di studio

Tra i parametri richiesti, occorre avere meno di 26 anni e non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica. Inoltre, saranno privilegiati i disoccupati o inoccupati al momento della domanda, nonché gli studenti che non hanno subito condanne penali o allontanamenti disciplinari dalle strutture collegiali. Infine, non si deve beneficiare di altre provvidenze scolastiche superiori a 6.000 euro nel medesimo anno accademico.

Gli importi delle borse variano da 10.000 a 13.000 euro, cifra modulata in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente: più basso è l’ISEE, maggiore sarà il contributo. Non ci sono soglie massime esplicite, ma un ISEE inferiore a 13.974,30 euro, secondo quanto si apprende, può garantire una maggiorazione del 15% sull’importo della borsa di studio, come previsto dal D.M. 1320/2021.

Come accedere al bando

L’iter prevede la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che, grazie all’ISEE aggiornato, determinerà la posizione in graduatoria. Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite il Portale Prestazioni Welfare dell’Inps, accessibile con SPID, CIE o CNS, entro le ore 12:00 del 30 luglio 2025.

Restano solo poche ore, quindi, per richiedere le ambite borse di studio: vi consigliamo perciò di leggere attentamente il bando ufficiale, di verificare la lista dei requisiti e di inviare in tempo utile tutta la documentazione richiesta, in modo da evitare l’esclusione. La lista dei beneficiari verrà resa nota dopo la scadenza per la presentazione delle domande: le graduatorie verranno pubblicate sul sito dell’Inps nella sezione dedicata al concorso, e presumibilmente entro 30 giorni dalla chiusura del bando. Si stima quindi che l’elenco degli studenti fortunati sarà disponibile online entro fine agosto 2025, salvo comunicazioni diverse da parte dell’Inps.