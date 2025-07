Incappucciati con mani e piedi legati: adrenalina a 1000 per le ferie forzate | In vacanza con i talebani, torni rinato

Se vuoi vivere un’esperienza super adrenalinica, ecco cosa devi fare e che esperienze ti consigliamo: tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso passare e pianificare dei viaggi a trovare posti interessanti, diventa un vero e proprio lavoro. Proprio per evitarti lo stress ti consigliamo delle esperienze uniche che possono piacere o meno al nostro lettore, in quanto particolarmente diverse da quelle che siamo abituati di solito a consigliarti. Andiamo a vedere insieme in questo articolo, questo tipo di esperienza suggestiva, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza alla tua vita.

Negli anni, abbiamo consigliato parecchi viaggi ai nostri utenti che si sono ritrovati a scoprire posti meravigliosi con una voglia mozzafiato di vivere esperienze e di ricordarsele per sempre. Proprio per questo, tra le esperienze particolari e suggestive, ce ne sono alcune che non vengono nominate mai e che nessuno conosce.

Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire noi questo discorso parlandovi proprio di un tema particolare: ossi quello delle vacanze in Afghanistan.

Afghanistan, ecco le vacanze come potrebbero trasformarsi

Non tutti ne sono a conoscenza, ma in un video che circola sul web, talebani armati accanto a presunti ostaggi incappucciati, invitano in modo sarcastico i turisti americani a visitare il loro Paese. Questa trovata particolare è stata creata da un proprietario di un’agenzia turistica chiamato Yosaf Aryubi, che ha pensato di realizzare questo video per promuovere la sua attività.

Il sito ufficiale di Raza Afghanistan si presenta come un’agenzia turistica specializzata nell’offrire esperienze culturali, ambientali e storiche in Afghanistan. Qui ti include una visita in luoghi come Bamyan, Kabul e il Parco Nazionale Band‑e‑Amir, oltre a servizi di sicurezza e logistica. La trovata pubblicitaria, però, sta facendo discutere molto l’Occidente. Da quando nel 2021 i talebani sono tornati al potere, il ministero dell’Informazione e Cultura afghano ha licenziato centinaia di nuove agenzie turistiche per promuovere il settore e una di queste è proprio quella sopra citata.

Sul sito ufficiale dell’agenzia turistica si legge: “Raza Afghanistan è un’agenzia turistica leader specializzata nell’organizzazione di esperienze indimenticabili nelle splendide e storiche terre dell’Afghanistan. Scoprite la ricca cultura, i paesaggi naturali e la calorosa ospitalità del Paese attraverso i nostri tour e pacchetti meticolosamente pianificati”.

La notizia è stata diffusa da The Indipendent suggerendo un chiaro intento satirico-politico.