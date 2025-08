Un’isola dialettale, in questo borgo arroccato sulle Apuane si parla una lingua sconosciuta | Fanno il lardo migliore che a Colonnata

Se non ami il mare, ecco il borgo arroccato sulle apuane che può fare la differenza alle tue vacanze: ecco di che si tratta

Molto spesso i lettori che non amano il mare e le spiagge ma preferiscono un po’ di relax scoprendo posti nuovi tra i borghi e le cascate, sono spesso interessati a conoscere queste meraviglie che possono davvero fare la differenza. Tra questi, infatti, vi proponiamo un nuovo borgo situato sulle Apuane davvero particolare ma allo stesso tempo meraviglioso: andiamo a vedere insieme di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che t svoltano davvero la vita e la tua vacanza.

Se vuoi trascorrere un Ferragosto in relax, dove ti è possibile evitare la calca di persone, il mare, il rumore e tutto quello che ti crea distrazione e confusione, non è detto che tu non possa trascorrere una vacanza speciale. Proprio per questo, abbiamo deciso di consigliarti dei posti meravigliosi che possono fare al caso tuo.

Molto spesso, dopo una routine quotidiana abbastanza attiva, esistono dei giorni che una persona vorrebbe staccare del tutto ed è per questo che abbiamo deciso di consigliarti questo posto meraviglioso di cui ti parleremo proprio nel prossimo paragrafo.

Andiamo a vedere insieme dove si trova e di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare al caso tuo.

Ferragosto tra i borghi: ecco il posto che fa al caso tuo

Se ami trascorrere un Ferragosto un po’ speciale, quello che devi fare sicuramente è visitare Versilia, un posto che si trova tra le Alpi Apuane, che come una corona cingono tutta la costa, nascondono mille tesori, tra cascate rinfrescanti, borghi fuori dal tempo e persino grotte carsiche. Se il tuo desiderio è visitare posti nuovi, tra questi sicuramente rientrano Casoli, sopra Camaiore, famoso per i suoi graffiti. In molti la ricordano come città del murales creati proprio da Rosario Murabito nel 1954.

Ancora oggi Casoli conserva queste opere d’arte che raffigurano scene mitologiche ma anche di vita quotidiana, personaggi del paese o icone della Versilia come il Caffè Margherita. Chi cerca un po’ di relax, invece, può visitare le Cascate di Candalla un angolo di natura selvaggia e incontaminata: puoi tuffarti nel torrente, stare a mollo nelle pozze di acqua limpida e gelata oppure tuffarsi proprio sotto le rapide.

Altri posti da visitare

Se, invece, vuoi visitare i borghi, Seravezza il paese di Pruno, da cui si vede il Monte Forato è sicuramente da non perdere.

Levignani, inoltre, è un altro borgo nel comune di Stazzema a 600 metri sul livello del mare.