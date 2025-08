Casa green, la riforma UE ti costerà 60.000€ | L’obbligo è tassativo, ti tocca ristrutturare

Casa green , la riforma energetica sta per cambiare tutto: ecco cosa sapere, tutti i dettagli e le curiosità

Nel corso della nuova società moderna, vi sono diverse cose che nel mondo degli immobili stanno per cambiare così come le case green che stanno per subire una modifica sostanziale che costerà caro. Negli anni, però, gli obblighi stanno aumentando così come le cose da rispettare e, per questo, abbiamo deciso di approfondire il tema proprio in questo articolo. Andiamo a vedere cosa sta cambiando.

Molto spesso si è sentito parare di case green e di tutto quello che ne concerne, tanto che secondo quanto previsto dalla direttiva “case green” l’Italia, come ogni stato membro dell’Unione Europea, dovrà raggiungere nel settore abitativo l’obiettivo zero emissioni entro il 2050. Inoltre, il nostro paese dovrà ridurre il suo consumo energetico medio del 16% entro il 2030.

Insomma, cambiamenti su cambiamenti che per raggiungere i traguardi appena citati è essenziale che i Paesi membri garantiscano che almeno il 55% della riduzione del consumo di energia primaria sia ottenuto attraverso il rinnovo degli edifici più energivori. I dati dell’Istat, però, parlano chiaro: n Italia si contano circa 12 milioni di edifici residenziali.

Se, invece, si cerca di adibire gli immobili alle case green l’efficientamento energetico si baserà sugli obiettivi medi di riduzione dei consumi. Andiamo, però, ad approfondire il discorso e a lasciare tutto senza parole: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Case green e la nuova riforma che ti costerà caro: ecco i dettagli

La nuova direttiva delle Case green è davvero incredibile, in quanto solleciterà un’ondata di rinnovamento energetico degli edifici, anche se per il Codacons questo rappresenta una spesa significativa per i proprietari. Secondo le analisi condotte in materia i costi per la riqualificazione energetica degli edifici oscillano tra i 35.000 e i 60.000 euro per abitazione.

La sostituzione delle caldaie può venire a costare fino ai 16.000 euro, mentre per gli infissi la spesa media si aggira tra i 10.000 e i 15.000 euro. E’ bene specificare che i costi dipende dalla scelta del materiale e alla posizione geografica degli edifici. Inoltre, il Codacons avverte che l’implementazione di queste misure potrebbe avere conseguenze significative sul mercato immobiliare.

Cosa dovrebbe fare l’Italia

La nostra Nazione, quindi, dovrebbe prendere provvedimenti completi per garantire che ogni cittadino possa beneficiare di incentivi e agevolazioni.

La nuova direttiva, però, farebbe riattivare il Parlamento nel presentare nuove proposte di riforma dei bonus edilizi.