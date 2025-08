PROIBITO dal Cds: se parcheggi qui perdi la patente per un anno | Finisci pure in carcere

Attenzione a parcheggiare proprio qui, perdi la patente e puoi finire in carcere: ecco le regole della nuova sentenza

Molto spesso i nostri lettori, proprio in tema economico finanziario ma anche del Codice della strada, sono sempre pronti a voler scoprire se ci sono nuove regole da conoscere affinché si potrebbe sicuramente evitare una multa soprattutto in un periodo di vacanze o di ferie, proprio per evitare di rovinarsele. Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo, come potrebbe cambiare la nostra vita se conoscessimo questa nuova legge: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Quante volte ci siamo trovati in una situazione ijn cui, non riuscendo a trovare parcheggio abbiamo lasciato la macchina in qualunque posto ma anche in divieto di sosta. Il problema, però, è che questa pratica ovviamente illegale, oltre a favorire una sanzione pecuniaria non indifferente, soprattutto se in quel momento in cui stai facendo il servizio (seppur breve) può creare anche problemi ad altri veicoli di passaggio.

Nel corso del prossimo paragrafo, infatti, abbiamo deciso di approfondire il discorso del divieto di sosta spiegandoti cosa rischi in questi casi e cosa potrebbe cambiare alla tua vita ma anche al tuo portafoglio.

Andiamo a vedere nel dettaglio il tutto con un approfondimento direttamente al prossimo paragrafo.

Veicolo in divieto di sosta, ecco le nuove regole da conoscere

Le regole previste dalla legge in materia di divieto di sosta si fanno sempre più severe proprio perché , proprietario del mezzo parcheggiato “fuori regola” può essere ritenuto corresponsabile, se si dimostra che il blocco di sosta era stato posto per prevenire pericoli alla circolazione. Bisogna sempre accertarsi della formazione del divieto tanto che lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, Sezione Quarta, con la sentenza n. 26491 del 21 luglio 2025.

Per citare un esempio avvenuto qualche tempo fa, la Corte aveva assolto il proprietario di uno scooter lasciato in divieto di sosta nei pressi di una località balneare, durante una giornata estiva. Il mezzo, però, si trovava parzialmente sulla carreggiata e una ciclista, per evitarlo si spostava verso il centro della strada e veniva urtata da un’Ape Piaggio che sopraggiungeva da dietro. Successivamente, era stato attribuito che anche lo scooter era posto male e aveva causato l’incidente della ciclista.

Cosa dice la sanzione

Come spiega l’articolo 158, comma 4 del Codice della Strada anche l’auto parcheggiata con il finestrino aperto può costituire reato, che viene classificato come “istigazione al furto”.

La multa in questo caso può andare da un minimo di 42 a un massimo di 173 euro.