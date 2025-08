Lavatrice illegale, da oggi dovrai farne a meno | Non puoi più, passa la legge

Lavatrice, devi fare molta attenzione o rischi grosso: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri piani sono sempre diversi e, per quanto riguarda alcuni elettrodomestici bisognerebbe rispettare dei criteri che ti possono tornare utili. Infatti, abbiamo deciso di approfondire la questione su uno degli elettrodomestici che lasciano tutti senza parole: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, la maggior parte delle persone si è cimentata per poter fare a meno di questo famosissimo elettrodomestico provandole tutte con tentativi falliti; ovviamente, stiamo facendo riferimento alla lavatrice.

Spesso ci chiediamo come avviene lo smaltimento di una lavatrice che non funziona più rispetto ad una nuova.

Nessuno si è mai posto il problema, ma noi approfondiamo il discorso perché vi sono degli errori comuni che sarebbe meglio evitare: tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza soprattutto quando stai per cambiare questo elettrodomestico.

Smaltimento lavatrice, ecco gli errori da evitare

Quando ci sono molti incentivi per i beni di prima necessità che fanno la differenza, molti sono spinti a cambiare questi elettrodomestici puntando al nuovo. Proprio per questo, infatti, frigoriferi, forni, cappe, lavatrici, tutti elettrodomestici che rientrano a pieno titolo nella categoria conosciuta come Raee, dove sono presenti componenti in plastica e metallo, come anche sostanze tossiche e inquinanti.

Se, però, questi materiali si smaltiscono in maniera errata non possono essere recuperati i componenti che potrebbero essere riutilizzati in altri modo.. La normativa prevede che le lavatrici, vengano trasportate in discariche autorizzata o isole ecologiche e non sempre si riesce a farlo da soli e quindi basterebbe rivolgersi ad un personale specializzato in rottamazione lavatrice. Questo, quindi, una volta giunto al domicilio provvederà al trasporto del rifiuto da smaltire in una location aziendale una volta arrivata alla fine della sua vita operativa. Il resto, invece, viene triturato e inserito in processi di recupero delle materie prime e deve essere iscritta all’Albo Gestori Ambientale, ma deve rilasciare il prescritto formulario rifiuti dove viene attestata l’esatta ottemperanza delle norme che regolano lo smaltimento.

Il costo dello smaltimento della lavatrice

In molti ci chiedono di scoprire qual è il costo per lo smaltimento lavatrici e, proprio per questo vi diciamo che varia in base ai km che andranno percorsi per arrivare alla discarica e dal tipo di dispositivi che si deve rimuovere.

Insomma, adesso sai tutto quello che ci vuole per lo smaltimento.