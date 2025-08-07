Berretti proibiti: 2800€ se indossi questo modello da mare | Dovrai farne a meno, lascialo a casa

Berretti, in questa città non puoi più indossarli pena la multa fino a 2800 euro: ecco dove, tutti i dettagli e le curiosità

Oggigiorno, le novità che riguardano la nostra società sono davvero tantissime e alcune che ti stiamo per introdurre ti mettono in guardia da eventuali multe, sanzioni pecuniarie esagerate che possono fare la differenza. Negli anni, infatti, abbiamo deciso di lasciare tutti senza parole con delle notizie che possono fare la differenza al tuo portafoglio, ossia quella cui il berretto oggi è vietato in alcune città tra cui quella di cui ti parleremo nel corso del nostro articolo.

In estate, soprattutto con il caldo afoso di questi giorni, essere in grado di poter vivere la propria vita in maniera tranquilli proteggendosi dai raggi del sole è uno degli obiettivi che fa di gran lunga la differenza nella nostra vita. Per farlo, però, esistono dei metodi ormai antichissimi tra cui quello di indossare il berretto.

In alcune città, quando si parte e si pianifica il proprio viaggio, per evitare di incorrere in alcuni problemi, è sempre meglio conoscere gli usi e i costumi che possono farti pagare una grossa multa, seppur si tratta di un gesto alquanto stupidello.

Andiamo a vedere cosa è successo in questa città e perché non dovresti utilizzare il berretto: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Berretto, qui non puoi indossarlo: ecco tutti i dettagli e le curiosità

In alcuni Paesi anche indossare un semplice berretto potrebbe essere interpretato come un gesto che manca di rispetto alle persone altrui, un gesto che ti fa perfino avere una grossa sanzione. Se ti stai chiedendo dove avviene tutto questo, ti diciamo subito che potrebbe essere proprio una città che non ti aspetti: il Vietnam.

In Vietnam, indossare berretti (o magliette, zaini o indumenti simili) con determinate iscrizioni, insegne o allusioni storiche potrebbe essere considerato un atto offensivo. Il paese ha deciso di vietare l’uso di elementi con connotazioni militari o riferimenti alla guerra del Vietnam e il ricordo di tale conflitto potrebbe essere percepito come irrispettoso soprattutto se i messaggi sono ambigui, provocatori o difensivi di una delle parti.

Altre considerazioni sul berretto in Vietnam

Negli ultimi mesi, infatti, diversi turisti sono stati multati in Vietnam per non aver rispettato queste norme.



La sanzione, in diversi casi è stata di circa 2800 euro a seconda della gravità della situazione.