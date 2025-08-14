Bonifico, da ora dovrai farne due a pagamento: uno lo tratterrà la banca | Spendi il doppio

Antonella 14 Agosto 2025
banca e bonifico

banca e bonifico- credit pixbaay lagazzettadimassaecararra.it

Attenzione al bonifico e alle novità che lascia tutti senza parole: questo errore ti costerà caro, tutti i dettagli

Molto spesso possono avvenire degli episodi che ci lasciano tutti senza parole, soprattutto se si tratta di movimentazioni di denaro da un conto all’altro e del classico bonifico, ormai una delle operazioni più comuni che fanno la differenza in quanto veloci e sicure. Bisogna, però, certamente dire che da oggi le cose per quanto riguarda il bonifico cambierà soprattutto se ti imbatti improvvisamente in questi errori: tutti i dettagli e le curiosità.

Uno degli episodi che ha fatto parecchio discutere negli ultimi tempi è stato proprio quello di un errore che potrebbe capitare a tutti: sbagliare l’IBAN di una persona a cui stiamo per effettuare il bonifico. Vi sono i casi in cui magari l’importo finisce nelle mani sbagliate per un errore banale e tutti si chiedono cosa si potrebbe fare e come si potrebbe recuperare la cifra versata.

Può succedere che un saldo di una fattura viene versato sul conto sbagliato e nessuno a come fare a recuperare l’intera cifra. Ci sono dei casi isolati che hanno fatto discutere, così come hanno fatto discutere anche alcuni episodi come quello cui ti stiamo per descrivere: un bonifico di circa 4209 finito nelle mani sbagliate. 

Ma cosa succede e cosa dovrebbe fare la banca? E’ questa la domanda a cui nel prossimo paragrafo cerchiamo di dare una risposta.

Bonifico sbagliato e inviato per errore: ecco cosa succede

In un caso specifico, nel novembre 2019 è stato inviato il pagamento di 4209 riguardante il saldo di una fattura, purtroppo è stato accreditato su un conto corrente che non apparteneva al fornitore. Non appena l’azienda si è accorta di questo errore, ha chiesto alla banca il richiamo del bonifico. La risposta , però, è stata negativa in quanto il soggetto che aveva ricevuto i soldi aveva confermato i non aver svolto alcun servizio per il mittente e che non aveva diritto a quel pagamento.

La banca che ha ricevuto quei soldi per il cliente li ha utilizzati per compensare un debito preesistente che il beneficiario aveva proprio con la banca stessa. I soldi, quindi, alla fine sono finiti nelle mani della banca del beneficiario anche se il Collegio ha esaminato meglio la vicenda e non aveva il potere di riaccreditare direttamente le somme, a meno che non ci fosse un ordine espresso.

banca e bonifico
banca e bonifico, attenzione a questo errore- credit pixabay. lagazzettadimassaecarara.it

Altri dettagli dell’episodio

Il Collegio, quindi, ha respinto il ricorso e precisa anche che la società ricorrente non ha invocato correttamente alcuna responsabilità della banca.

L’azienda potrà rivalersi sul cliente che ha ricevuto per errore il bonifico ma non sulla banca.

More Stories

lavoro

Ultima ora: approvata pensione minima con 5 anni di contributi | Lavori pochissimo e ricevi l’assegno Inps a vita

Antonella 14 Agosto 2025
tv di stato

Canone RAI, è FINITA: presenta il nuovo modulo in Agenzia delle entrate | Non lo paghi più per tutta la vita

Antonella 13 Agosto 2025
brevetto

Attenzione, non lasciare mai questo foglio in ufficio: 600€ la nuova multa

Antonella 13 Agosto 2025