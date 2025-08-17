Attenzione cds: nuova segnaletica dei CERCHI BIANCHI | Non puoi assolutamente oltrepassarli, la violazione è gravissima

Attenzione ai nuovi cerchi bianchi segnalati sulla strada: non puoi oltrepassarli, ecco la motivazione, tutti i dettagli

Oggigiorno sentiamo sempre parlare i tg riguardo le nuove norme del Codice della strada ma ancora non siamo venuti a conoscenza di una nuova forma di segnaletica e del suo significato. Ovviamente, stiamo facendo riferimento a dei cerchietti bianchi che non sappiamo ancora il loro valore e perché sarebbe vietato oltrepassarli: andiamo a veder tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Proprio per via del crescente numero di incidenti stradali in quest’ultimi tempi, che coinvolgono non solo auto ma anche moltissimi motociclisti, ha spinto alla creazione di questa segnaletica innovativa che, sebbene sembrano dei semplici ornamenti hanno un obiettivo ben definito e chiaro, che potrebbe salvarvi la vita: guidare la linea ed evitare collisioni fatali.

Ovviamente, in moltissimi dei nostri lettori ne hanno già incontrato uno e ne hanno voluto saperne di più; proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire il tutto per la sicurezza degli incidenti in moto. Negli ultimi tempi, infatti, se ne contano 1.145 morti sulle strade spagnole nel 2023, di cui 299 motociclisti.

Andiamo, quindi ad approfondire al meglio questa nuova segnaletica e come, quest’ultima, potrebbe salvarvi la vita.

Nuova segnaletica a cerchietti: come potrebbe salvarvi la vita

Abbiamo notato come questi cerchietti dipinti sulla strada nascono da un’esperienza prettamente austriaca , voluta la Direzione Generale del Traffico di quel paese (KFV) decise di agire contro l’alta mortalità dei motociclisti. Per renderli visibili anche sotto la pioggia, viene utilizzata una vernice riflettente antiscivolo e indicano una traiettoria migliore impendendo ai veicoli a due ruote di invadere la corsia opposta.

Nel 2019, infatti, con questa nuova tecnica il numero di incidenti stradali è stato ridotto all’80%. Proprio per questo, anche altre Nazioni hanno preso spunto come Germania, Scozia, Svizzera, Lussemburgo, Australia e Italia, sono già in fase di test. Questi segni sono particolarmente utili nelle curve a sinistra, dove si registrano cadute più gravi. Il motivo potrebbe essere legato al fatto che il motociclista con la linea sbagliata potrebbe invadere la corsia opposta con risultati fatali.

La tecnica per evitare incidenti pericolosi in moto

Esiste una tecnica ben precisa per evitare incidenti pericolosi in curva e ti consigliamo di seguirli attentamente. Prima di prendere la curva:

RALLENTA Regola la posizione del tuo corpo Guarda i cerchi in modo da non superarli

Questi segni possono fare la differenza ed evitarti un brutto incidente che potrebbe costarti caro.