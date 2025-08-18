Legumi, mangiali solo così e addio gonfiore: ti basta usare questo trucchetto | Ne puoi mangiare a profusione

Legumi, puoi dire addio al gonfiore se li mangi così: ecco il segreto, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso la nostra alimentazione, soprattutto per chi vuole cercare di mantenere la forma fisica, deve essere perfettamente bilanciata, tanto che si cerca di mangiare correttamente introducendo anche i legumi che a moltissimi dei nostri lettori non piacciono particolarmente. Nel corso del nostro articolo, però, ti sveleremo come mangiarli con un trucchetto che ti farà dire addio al gonfiore.

Mangiare i legumi è sempre una cosa importante perché fonte essenziale di proteine, grassi, carboidrati tutti bilanciati e che possono essere davvero utili per il nostro organismo. Inoltre, quest’ultimi hanno anche un potere antiossidante perché sono ricchi di ferro, potassio, fosforo e soprattutto hanno molte fibre.

Molte volte ci capita che se mangiamo i legumi possiamo sentirci male, o meglio un senso di gonfiore insopportabile che non ci permette di vivere serenamente. D’altronde, i legumi hanno l’obiettivo di favorire la sazietà e possono causare la produzione di gas intestinale e gonfiore addominale.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma esiste un metodo per mangiare i legumi senza sentirci particolarmente gonfi e senza sentire la nostra pancia come se fosse un palloncino gonfiabile. Nel dettaglio, quindi, esistono dei trucchetti efficaci per mangiare i legumi e digerirli nel migliore di modi.

Andiamo ad approfondire questi trucchetti super efficaci per consumare i legumi senza causare gonfiore all’intestino e inserirli in un pasto bilanciato.

Legumi, ecco come mangiarli senza sentirci gonfi

Come vi abbiamo appena accennato nei paragrafi precedenti, tutto quello che dovete fare per mangiare i legumi senza sentirvi necessariamente gonfi è proprio seguire questi 4 consigli che possono fare la differenza.

Per prima cosa, tutto quello che dovete fare è incrementare gradualmente e poco per volta la quantità di legumi da mangiare in una dieta equilibrata. Così facendo, il nostro corpo si abituerà al consumo di legumi ed eviteremo quindi il tanto temuto gonfiore addominale. Un’altra idea interessante è quella di mettere in anticipo i legumi che vogliamo mangiare in ammollo con un po’ di alga kombu e dell’acqua anche per un giorno intero e proprio in questo modo riusciremo a digerirli meglio.

I trucchetti efficaci per digerire i legumi

Secondo quanto appena detto, vi sono anche altri trucchetti che possono fare la differenza e possono farvi digerire meglio i legumi.

Tra questi, ad esempio, il segreto è quello di innanzitutto cuocerli e successivamente frullarli e passarli. E’ importante però non fare il pieno di fibre, è meglio non esagerare con le porzioni.