Allerta supermercati, se hai comprato questo formaggio buttalo: lo stanno ritirando dagli scaffali | Era il tuo preferito

Attenzione a questo formaggio se lo hai acquistato buttalo immediatamente: ecco il motivo, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso, i nostri lettori amano scoprire qualche dettaglio e qualche novità sui prodotti che sono spesso in commercio ma qualche volta è bene conoscere i prodotti richiamati dal Ministero della salute, proprio perché possono causare un pericolo nella vita delle persone. In questo articolo, infatti, approfondiremo il richiamo su un formaggio in particolare: ecco tutti i dettagli e le curiosità.

Negli anni, siamo sempre stati abituati al fatto che i prodotti soprattutto ora che l’attenzione verso l’ambiente e il biologico è parecchio elevata, devono essere necessariamente controllati ma soprattutto di qualità.

Proprio per questo, abbiamo deciso di informarvi su alcuni prodotti che possono fare la differenza e possono anche salvarvi la vita.

Andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità della vicenda di questo formaggio che, se acquistato da qualche lettore deve essere immediatamente buttato.

Formaggio, se lo hai acquistato buttalo subito: il richiamo

Il Ministero della Salute ha richiamato due nuovi prodotti insieme ai supermercati Gros Cidac: questi sono un formaggio d’alpeggio per rischio microbiologico, e di grissini per un errore di confezionamento. Il Ministero ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di formaggio saporito d’alpeggio a marchio Tessaro e in moltissimi si sono chiesti il motivo.

Questo, infatti, potrebbe essere legato alla presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in forme intere da circa 5,5-6 kg, con il numero di lotto L.25085. Il prodotto, inoltre, che è stato richiamato e prodotto dal Caseificio Sociale Catinaccio Società Cooperativa Agricola che si trova in strada de Sorapozat 11, a San Giovanni di Fassa (Sèn Jan), nella provincia autonoma di Trento.

Altre novità sul prodotto richiamato

I supermercati Grod Cidac, invece, hanno richiamato un lotto di grissini artigianali alla cipolla a marchio Panificio Bovio per via della possibile presenza in alcune confezioni di grissini con le noci al posto di quelli alla cipolla, per un errore di confezionamento. Il prodotto interessato fa riferimento al formato da 200 grammi, con il numero di lotto G25 e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/11/2025.

In via cautelativa, si consiglia di non consumare questi prodotti e, se già acquistati, di buttarli subito o riportarli al supermercato di riferimento.