Agenzia delle Entrate, azzerata l’IVA sulle automobili: giro di 180 gradi della Cassazione | Maxisconto di 5.000€

Agenzia delle entrate e addio IVA sulle auto: tutti i dettagli

Molto spesso ci troviamo ad affrontare alcuni argomenti e temi molto delicati e che puntano principalmente ad analizzare eventuali episodi avvenuti di recente che coinvolgono persino la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce. Questa, infatti, si è trovata ad annullare un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva, per l’anno 2019, di oltre 50 mila euro ed ha condannato l’Agenzia delle entrate anche al pagamento delle spese legali del ricorrente.

Il giudice Cosimo Bottazzi, anche alla luce di una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione,

hanno riconosciuto ad un commerciante auto di Galatone, di usare il regime speciale Iva del margine in occasione dell’acquisto di auto usate da parte di un fornitore tedesco. La questione è stata analizzata poiché si pensava si potasse usare un regime di IVA speciale. I giudici, analizzando il caso, quindi, ha ritenuto che nel caso di specie sussistano i requisiti legittimanti l’adozione del predetto regime speciale.

Esempio pratico

Per spuegare meglio la questione vi facciamo un esempio pratico ipotizzando l’acquisto di una auto da parte del signor Mario Rossi. Il prezzo di listino della vettura è di 23.000 euro. Il concessionario applicherà su tale importo l’aliquota IVA del 22%, pari a 5.060 euro.

Nella fattura, però, al signor Rossi saranno dunque indicate due voci distinte:

Prezzo di vendita auto: 23.000 euro

IVA esposta: 5.060 euro

Per un totale di 28.060 euro.