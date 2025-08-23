Bancomat, cambia tutto: da oggi non accettano più carte fisiche: ecco come verrà prelevato il contante | Sicurezza sottozero

Bancomat, da oggi il cambiamento è inevitabile: ecco perché non si accettano carte fisiche, tutti i dettagli e le curiosità

In questo periodo storico, si sentono tantissime novità in tema di bancomat e di prelevamenti anche senza carta, un sistema innovativo che ancora spaventa i tantissimi utenti che ci seguono e che non hanno ben capito come potrebbe funzionare questo sistema: andiamo a vedere nel dettaglio il tutto, con dettagli e curiosità annese.

Negli anni, infatti, abbiamo analizzato diverse situazioni che con l’avvento della tecnologia sono migliorate divenendo il punto di riferimento di moltissimi che vogliono provare ad utilizzare al meglio anche dal punto di vista economico- finanziario.

I sistemi introdotti in questo periodo sono proprio legati al fatto che si sta riducendo l’uso dei contanti mirando ad un sistema sempre più facilmente online con l’uso della carta per i pagamenti sia online che offline. Oggi, però, la novità che colpisce è proprio che ci sono degli sportelli che ti permettono di fare dei prelevamenti sena carta.

Andiamo a vedere come funzionano, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Bancomat, le novità dei prelevamenti senza carta: ecco come funzionano

Nell’era moderna, il mondo è caratterizzato dal fatto che ci sono dei cambiamenti strategici che fanno la differenza e che puntano ad un sistema sempre più rapido e conveniente agli occhi degli altri. Tra questi, oggi ti parleremo del prelevamento Bancomat senza carta ti consentono di effettuare transazioni bancomat tramite l’app bancaria del tuo smartphone.

Sono un modo per prelevare i contanti se dimentichi la tua carta di credito a casa o se preferisci ridurre al minimo il numero di volte in cui devi toccare lo schermo di un bancomat. Alcuni Bancomat, ad esempio, non richiedono una carta di debito per prelevare contanti o effettuare depositi, ma avrai bisogno del tuo smartphone per verificare la tua identità. Al momento, però, questo sistema è limitato solo ad alcune banche, le più grandi, come Chase, Bank of America, Capital One e Wells Fargo. Gli sportelli bancari, invece, offrono una maggiore protezione di sicurezza per poter lasciare la carta di debito a casa.

Altre novità

Per utilizzare un bancomat senza carta basta avere a disposizione un codice QR, devi prima impostare il prelievo mobile sulla tua app bancaria.

Il Bancomat, quindi, verificherà il QR prima di procedere con darti il denaro. L’utilizzo di un codice di verifica comporta l’apertura dell’app della banca sul telefono e la selezione del tipo di transazione bancomat che si desidera eseguire, devi inserire il tuo PIN, una volta inserito avrà luogo la transazione.