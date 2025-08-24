Pensioni, da settembre aumento vertiginoso: devi compilare un modulo e raddoppi il cedolino | È facilissimo

Pensioni, ti spetta un aumento vertiginoso se fai la compilazione di questo modulo: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso, soprattutto nell’ultimo periodo gli italiani vogliono sempre delle novità riguardanti alcuni temi che si fanno sempre più interessanti; tra questi vi è sicuramente la pensione. Oggi, con il rincaro dei prezzi nessuno potrebbe pensare ad un miglioramento sulla qualità della vita e, di conseguenza, ad un aumento delle pensioni: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Avere una pensione dignitosa dopo che , negli anni, abbiamo fatto tantissimi sacrifici e hanno avuto modo di vivere il lavoro a 360 gradi, è arrivato il momento di guidare la vostra vita in un’altra direzione prendendo una pensione che vi permette di vivere tranquillamente senza troppi problemi .

A settembre, si vocifera un aumento delle pensioni ma solo per coloro che hanno compilato questo modulo ma soprattutto scelgono di trasferirsi in una terra che ha tanto da offrire.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Pensioni e trasferimento: ecco dove puoi goderti la vita

Negli ultimi anni, sempre più pensionati italiani stanno valutando la possibilità di trasferirsi all’estero per godere di una qualità della vita migliore e di una tassazione più favorevole. Tra le mete emergenti c’è l’Albania, un Paese che, grazie a una convenzione bilaterale con l’Italia, permette ai pensionati di ricevere la pensione lorda, esentasse. Se come meta scegli l’Albania, le cose di cui potresti usufruire sono uniche, tanto che il trasferimento della residenza fiscale in Albania consente ai pensionati italiani di percepire l’assegno previdenziale completo, senza le trattenute normalmente applicate dall’INPS.

Se, infatti, hai un pensione lorda che si avvicina ai 1.500 euro, che in Italia si riduce a circa 1.150 euro netti, in Albania verrebbe percepita interamente, con un guadagno mensile netto anche superiore al 30%. Inoltre, a rendere moltissimo i nostri lettori curiosi di provare a varcare l’onda di questa scelta, potrebbe essere anche l’aria locale , decisamente più basso rispetto a quello italiano. In questa città è molto più facile mantenere uno stile di vita agiato rispetto al nostro Paese, tra affitti contenuti, servizi accessibili e spese quotidiane ridotte.

Altri motivi per trasferirsi in Albania

Per beneficiare di questi requisiti, è necessario soddisfare alcuni requisiti: ottenere la residenza fiscale albanese, richiedere un permesso di soggiorno per pensionati, stipulare un’assicurazione sanitaria privata, e aprire un conto corrente locale.

Trasferirsi in Albania, quindi, potrebbe essere una scelta vantaggiosa, ma non improvvisata in quanto serve organizzazione e pianificazione.