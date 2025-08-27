WhatsApp, cancella subito questi contatti: li usano così per spiare le tue chat | Le girano a tua moglie

I contatti presenti sul proprio cellulare aumentano il rischio di attacchi informatici: ecco i passi da seguire per evitare il problema.

Da anni WhatsApp rappresenta la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Questo significa che centinaia di milioni di persone si affidano a quest’ultima per comunicare con amici, famigliari o colleghi di lavoro.

Proprio per questo motivo può capitare di ritrovarsi una ricca rubrica di contatti, con i quali si è soliti scambiare foto, meme, file e tanto altro. Tuttavia, queste abitudini, soprattutto se prolungate nel tempo, non fanno altro che affollare la memoria del dispositivo.

Perciò la prima cosa da fare sarebbe quella di disfarsi dei numeri inattivi, che per un motivo o l’altro, sono ancora presenti nella rubrica. In caso contrario, si può correre il pericolo di diventare vittima dell’ennesimo attacco criminale.

Preservare la privacy rimuovendo i contatti inattivi su WhatsApp

Una rubrica di contatti può arrivare a contenere centinaia se non migliaia di contatti, causando possibili rallentamenti del dispositivo. Per non parlare della memoria, che nel giro di poco tempo, rischia di riempirsi. Tuttavia, molti tendono a sottovalutare la questione, un errore alquanto grave poiché mette a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti.

Come accennato in precedenza, la moltitudine di numeri potrebbero facilmente includerne alcuni ormai inattivi, che i criminali possono utilizzare per accedere alle vostre foto, agli stati e ad altre preziose informazioni.

Procedura per rimuovere un contatto WhatsApp inattivo

La procedura per eliminare i contatti inattivi è semplice e si effettua dalla rubrica del telefono, non da WhatsApp. Quindi aprite l’app Contatti o il Calendario, e trovate il nome o il numero che si desidera rimuovere dall’elenco. A questo punto cliccate sul contatto in questione per aprire la pagina dei dettagli e toccare l’icona Impostazioni situata nell’angolo in alto a destra. Infine selezionate l’opzione “Elimina”.

Il contatto scomparirà sia dalla rubrica generale che dall’elenco della celebre piattaforma di messaggistica. Mantenere aggiornato l’elenco dei contatti è una misura semplice che offre molteplici vantaggi in termini di sicurezza e privacy. Una revisione regolare, insieme alle opportune modifiche alle impostazioni sulla privacy, aiuta a ridurre i rischi associati al sovraccarico di informazioni, ai contatti sconosciuti e alle potenziali truffe.